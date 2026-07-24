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புதுச்சேரி

தேச கட்டமைப்பில் இளைஞா்கள் பங்காற்ற வேண்டும்: புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநா் அழைப்பு

தேச கட்டமைப்பில் இளைஞா்கள் பங்காற்ற வேண்டும் என்று புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன் கூறினாா்.

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ஜிப்மரில் மாணவா்களுடன் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன். உடன் ஜிப்மா் பேராசிரியா்கள்

Updated On :24 ஜூலை 2026, 6:56 am IST

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தேச கட்டமைப்பில் இளைஞா்கள் பங்காற்ற வேண்டும் என்று புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன் கூறினாா்.

புதுச்சேரி ஜிப்மரில், எனது இளைய பாரதம், இளைஞா் விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. இளைஞா்களிடையே தலைமைத்துவம், தன்னாா்வ சேவை, சமூகப் பொறுப்பு மற்றும் தேச கட்டமைப்பில் பங்கேற்பை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் எனது இளைய பாரதம் செயல்படுகிறது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன் பேசியது: வளா்ச்சி அடைந்த பாரதம்-2047 என்ற இந்தியாவின் வளா்ச்சி நோக்கத்தை எட்டுவதில் இளைஞா்களின் பங்கு மிக முக்கியமானது.

தலைமைத்துவம், நோ்மை, ஒழுக்கம், பொதுசேவை மனப்பான்மை மற்றும் சமூகப் பொறுப்புணா்வுடன் இளைஞா்கள் தங்களை உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும்.

வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்தித் திறமையான பொறுப்பான மற்றும் நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு அா்ப்பணிப்புடன் செயல்படும் குடிமக்களாக இளைஞா்கள் உருவாக வேண்டும் என்றாா் அவா்.

நிகழ்ச்சியின் முக்கிய அம்சமாக மாணவா்களுடன் நேரடி கலந்துரையாடல் நடைபெற்றது. இதில் மாணவா்கள் தலைமைத்துவம், பொதுநிா்வாகம், தேச கட்டமைப்பில் இளைஞா்களின் பங்கு, தொழில்வளா்ச்சி மற்றும் சமூகப் பொறுப்பு தொடா்பாக பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பினா்.

அதற்கு துணைநிலை ஆளுநா் கே. கைலாஷ்நாதன் விளக்கமளித்தாா். பின்னா் மாணவா்களுடன் இணைந்து ஜிப்மரின் பல்வேறு நவீன மருத்துவ வசதிகளை துணைநிலை ஆளுநா் பாா்வையிட்டாா்.

ஜிப்மா் டீன் மற்றும் பொறுப்பு இயக்குநருமான டாக்டா் விக்ரம் காடே, மருத்துவக் கண்காணிப்பாளா் டாக்டா் எஸ். வினோத்குமாா், துணை நிா்வாக இயக்குநா் ரங்கபாஷ்யம் மற்றும் எனது இளைய பாரதம் புதுச்சேரி இயக்குநா் டிரவீன் சாா்லஸ்டன், பேராசிரியா்கள் மற்றும் ஜிப்மா் அதிகாரிகள், மாணவா்கள் திரளாகப் பங்கேற்றனா்.

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