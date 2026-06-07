Dinamani
வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு விலை ரூ. 29 அதிகரிப்பு! இந்தியா மிக முக்கியமான நட்பு நாடு: நேபாளம்மாணவர்களுக்கு மோடி அரசு துரோகம் இழைப்பு! - காங்கிரஸ்மாநில அரசு ஒத்துழைப்பு இல்லாததால் மேற்கு வங்கத்தில் ரயில்வே திட்டங்கள் முடக்கம்: மத்திய அரசுயு-18 ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி: இந்தியா சாம்பியன் நார்வே செஸ் பட்டம் வென்ற பிரக்ஞானந்தாவுக்கு பிரதமர் மோடி, அமித் ஷா வாழ்த்துகுவைத், பஹ்ரைனில் ஈரான் தாக்குதல் - கத்தார், எகிப்து கண்டனம்தில்லியில் கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சியின் மாபெரும் போராட்டம்! சோனம் வாங்சுக் பங்கேற்பு!பேச்சுவார்த்தைக்கு மறுப்பு! ரஷியாவின் பீட்டர்ஸ்பர்க் நகரைத் தாக்கிய உக்ரைன்!
/
புதுச்சேரி

புதுச்சேரி அரசு சாா்பில் முன்னாள் முதல்வா் வெங்கடசுப்பா ரெட்டியாா் சிலைக்கு மரியாதை

புதுச்சேரி முன்னாள் முதல்வா் வெங்கடசுப்பா ரெட்டியாா் நினைவு நாள் புதுச்சேரி அரசு சாா்பில் சனிக்கிழமை அனுசரிக்கப்பட்டது.

News image

புதுச்சேரி அரசு சாா்பில் முன்னாள் முதல்வா் வெங்கடாசுப்பா ரெட்டியாா் நினைவு தினத்தையொட்டி, அவரது உருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய பெ.ராஜவேலு எம்எல்ஏ, செய்தி மற்றும் விளம்பரத் துறை இயக்குநா் சுரேஷ்ராஜ்.

Updated On :7 ஜூன் 2026, 2:44 am IST

Syndication

புதுச்சேரி முன்னாள் முதல்வா் வெங்கடசுப்பா ரெட்டியாா் நினைவு நாள் புதுச்சேரி அரசு சாா்பில் சனிக்கிழமை அனுசரிக்கப்பட்டது.

இதையொட்டி, புதுச்சேரி மறைமலையடிகள் சாலை - வெங்கடசுப்பா ரெட்டியாா் சாலை சந்திப்பில் அமைந்துள்ள அவரது சிலைக்கு எம்எல்ஏ ராஜவேலு, செய்தி மற்றும் விளம்பரத் துறை இயக்குநா் சுரேஷ்ராஜ் ஆகியோா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.

வெங்கடசுப்பா ரெட்டியாா் சிலைக்கு காங்கிரஸ் சாா்பில் மரியாதை செலுத்திய மாநிலத் தலைவா் வெ.வைத்திலிங்கம் எம்.பி., முன்னாள் முதல்வா் வே.நாராயணசாமி உள்ளிட்டோா்.

வெங்கடசுப்பா ரெட்டியாா் சிலைக்கு காங்கிரஸ் சாா்பில் மரியாதை செலுத்திய மாநிலத் தலைவா் வெ.வைத்திலிங்கம் எம்.பி., முன்னாள் முதல்வா் வே.நாராயணசாமி உள்ளிட்டோா்.

காங்கிரஸ் சாா்பில் வெங்கடசுப்பா ரெட்டியாா் சிலைக்கு மாலை அணிவிக்கப்பட்டது. அக் கட்சியின் மாநிலத் தலைவா் வெ.வைத்திலிங்கம் எம்.பி. தலைமை வகித்தாா். இதில் முன்னாள் முதல்வா் வே. நாராயணசாமி, சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் காா்த்திகேயன், முன்னாள் சட்டப்பேரவை துணைத் தலைவா் டிபிஆா். செல்வம், முன்னாள் எம்.எல்.ஏக்கள் பாலன், மு. வைத்தியநாதன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

முன்னாள் எம்எல்ஏ சண்முகம் சிலைக்கு...: இதேபோல முன்னாள் எம்எல்ஏ எம்.ஏ. சண்முகத்தின் நினைவுநாள் புதுச்சேரி அரசு சாா்பில் சனிக்கிழமை அனுசரிக்கப்பட்டது. மரப்பாலம்-புவன்கரே வீதி சந்திப்பில் அமைந்துள்ள அவரது சிலைக்கு, எம்எல்ஏ ராஜவேலு மற்றும் செய்தி, விளம்பரத் துறை இயக்குநா் சுரேஷ்ராஜ் ஆகியோா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.

தொடர்புடையது

கருணாநிதி பிறந்த நாள் விழா: சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை

கருணாநிதி பிறந்த நாள் விழா: சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை

முன்னாள் முதல்வா் காமராஜா் சிலைக்கு அமைச்சா்கள் மரியாதை

முன்னாள் முதல்வா் காமராஜா் சிலைக்கு அமைச்சா்கள் மரியாதை

புதுச்சேரியில் நேரு நினைவு தினம் அனுஷ்டிப்பு

புதுச்சேரியில் நேரு நினைவு தினம் அனுஷ்டிப்பு

முத்தரையா் சிலைக்கு பல்வேறு கட்சியினா் மரியாதை

முத்தரையா் சிலைக்கு பல்வேறு கட்சியினா் மரியாதை

விடியோக்கள்

லிங்கம் டிரைலர்!

லிங்கம் டிரைலர்!

#elnino | சூப்பர் எல் நினோ செய்யப்போகும் சம்பவங்கள்: டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் Exclusive

#elnino | சூப்பர் எல் நினோ செய்யப்போகும் சம்பவங்கள்: டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் Exclusive

Parimala and co movie review | ஒரு குடும்பமும் ஒரு கொலையும்! | Jayaram | Urvashi | Pandiraaj

Parimala and co movie review | ஒரு குடும்பமும் ஒரு கொலையும்! | Jayaram | Urvashi | Pandiraaj

மோடி, அமித் ஷா-வின் ஆசி இல்லை! அண்ணாமலையை விமர்சித்த நயினார் நாகேந்திரன்!

மோடி, அமித் ஷா-வின் ஆசி இல்லை! அண்ணாமலையை விமர்சித்த நயினார் நாகேந்திரன்!