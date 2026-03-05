Dinamani
திருநள்ளாற்றில் இன்று சனிப்பெயா்ச்சி விழாகுச்சனூா் சனீஸ்வரா் கோயிலில் இன்று சனிப் பெயா்ச்சி விழாதமிழக ஆளுநராக ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் - ஆர். என். ரவி மேற்கு வங்க ஆளுநராக மாற்றம் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரம்!லடாக் துணைநிலை ஆளுநர் பதவி விலகல்?தமிழ்நாடு ஆளுநராக அஜய்குமார் பல்லா?மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் ரத்து!மேற்கு வங்க ஆளுநர் ராஜிநாமா! ஆர்.என். ரவி நியமனம்!இந்தியாவுக்கு எரிவாயு வழங்க ஆஸ்திரேலியா, கனடா முடிவு?தேர்தல் விதிமீறல்: ஓபிஎஸ் மீதான 4 வழக்குகள் ரத்து!ஈரானின் தலைவர் கமேனி கொலை! - இந்தியா இரங்கல்!ராணுவ மோதல் பிரச்னைக்குத் தீர்வு அல்ல: பிரதமர் மோடிஈரான் வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் உரையாடல்!சென்செக்ஸ் 900 புள்ளிகள் உயர்வு! ஐடி பங்குகள் மட்டும் சரிவு!
/
புதுச்சேரி

பெண்கள் கழகத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்

News image
Updated On :5 மார்ச் 2026, 11:11 pm

Syndication

அகில இந்திய முற்போக்கு பெண்கள் கழகம் சாா்பில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி புதுச்சேரி புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு மாநிலச் செயலா் விஜயா தலைமை வகித்தாா்.

புதுச்சேரியில் நிறுத்தப்பட்ட அனைத்து வழித்தடங்களிலும் பேருந்து சேவையைத் தொடங்க வேண்டும். புதிய வழித்தடங்களில் பேருந்துகளை இயக்க வேண்டும். அறிவித்தபடி, பெண்களுக்குக் கட்டணமில்லா பேருந்து சேவையை அரசு தொடங்க அரசாணை வெளியிட வேண்டும். தோ்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பன போன்ற கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்த ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

டிரெண்டிங்

சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த தொழிலாளி குடும்பத்துக்கு இழப்பீடு கோரி ஆா்ப்பாட்டம்

சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த தொழிலாளி குடும்பத்துக்கு இழப்பீடு கோரி ஆா்ப்பாட்டம்

அகில இந்திய நீச்சல் ரேங்கிங் போட்டி!

அகில இந்திய நீச்சல் ரேங்கிங் போட்டி!

அகில இந்திய பாா்வா்ட் பிளாக் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்

அகில இந்திய பாா்வா்ட் பிளாக் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்

தேசிய பூப்பந்து : இந்தியன் ரயில்வே, தமிழ்நாடு அணிகள் சாம்பியன்

தேசிய பூப்பந்து : இந்தியன் ரயில்வே, தமிழ்நாடு அணிகள் சாம்பியன்

வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
வீடியோக்கள்

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
வீடியோக்கள்

அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
வீடியோக்கள்

இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு