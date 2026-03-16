புதுச்சேரியில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல்: முதல்நாளில் யாரும் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யவில்லை

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் திங்கள்கிழமை தொடங்கியது. முதல்நாளில் யாரும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யவில்லை.
மாநிலத்தில் மொத்தமுள்ள 30 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கும் 17 அரசு அலுவலகங்களில் வேட்பு மனுக்களை தாக்கல் செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தினமும் காலை 11 மணி முதல் பிற்பகல் 3 மணி வரை வேட்பு மனுக்கள் பெறப்படும். முதல் நாளான திங்கள்கிழமை இந்த 17 அரசு அலுவலகங்களிலும் அதிகாரிகள் தயாா் நிலையில் இருந்தும், வேட்பாளா் ஒருவா் கூட வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யவில்லை. வரும் 23 ஆம் தேதி மனு தாக்கல் நிறைவு பெறுகிறது . 24 ஆம் தேதி வேட்பு மனுக்கள் மீது பரிசீலனை நடக்கிறது. 26-ஆம் தேதி வரை மனுக்களை வாபஸ் பெறலாம். ஏப்ரல் 9-ஆம் தேதி புதுச்சேரியில் வாக்குப் பதிவு நடக்கிறது. மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடக்கிறது.
டிரெண்டிங்
வீடியோக்கள்
