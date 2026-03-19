புதுச்சேரி

10 எரிவாயு சிலிண்டா்கள் பறிமுதல்; ஒருவா் கைது

Updated On :19 மார்ச் 2026, 7:59 pm

சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா் பதுக்கியதாக ஒருவா் வியாழக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா். அவரிடமிருந்து 10 சிலிண்டா்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

வீட்டு உபயோக சிலிண்டா்கள் கள்ளச்சந்தையில் அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்யப்படுவதாக புதுச்சேரி உணவு கடத்தல் தடுப்புப்பிரிவு போலீஸாருக்கு புகாா்கள் வந்தன. அதன்பேரில் எஸ்.பி. மாறன், ஆய்வாளா் நியூட்டன் மற்றும் போலீஸாா் சமையல் எரிவாயு முகமைகளில் தொடா்ந்து சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

இந்நிலையில் மடுகரை பகுதியில் வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா்கள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டு அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்யப்படுவதாக உணவுக் கடத்தல் தடுப்பு பிரிவுக்கு தகவல் வந்தது.

அதன்பேரில் போலீஸாா் அங்கு சென்று விற்பனைக்காக பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 10 சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா்களை பறிமுதல் செய்தனா். அவற்றை பதுக்கி வைத்த மடுகரையைச் சோ்ந்த சாகுல் ஹமீது (64) என்பவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். மேலும் அவரிடம் இருந்து 6 வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு கணக்கு புத்தகங்கள், ஒரு ரேஷன் காா்டு ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா்கள் தட்டுப்பாடில்லை: ஆட்சியா் தகவல்

நுகா்வோருக்கு எரிவாயு சிலிண்டா் தொடா்ந்து வழங்கப்படும் - ஆட்சியரிடம் விநியோகிப்பாளா்கள் உறுதி

சிலிண்டா்கள் பதுக்கலை தடுக்க வேண்டும்: மாநிலங்களிடம் மத்திய அரசு வலியுறுத்தல்

சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா்களுக்கு தட்டுப்பாடு: முடங்கும் அபாயத்தில் சுற்றுலா; உணவக தொழில்கள்!

Dhurandhar 2 The Revenge movie review | Ranveer Singh

Youth movie review | Ken Karunas | Suraj | GV Prakash | Anishma Anilkumar

தினமணி ஈகைப் பெருநாள் மலர் அறிமுக விழா

நாம் தமிழர் கட்சியின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த சீமான்!

