Dinamani
கேரளம், அஸ்ஸாமில் வேட்புமனு தாக்கல் இன்று கடைசிஅமெரிக்காவில் இருந்து இந்தியா வந்தது 16,700 மெட்ரிக் டன் எல்பிஜிதேர்தல் நடவடிக்கையால் ‘ஹெச்பிவி' தடுப்பூசி திட்டம் பாதிக்காது: சுகாதாரத் துறைவெளிப்பகுதி பறவைகளால் கிண்டி பூங்காவில் பரவிய பறவைக் காய்ச்சல்! ஹோர்முஸ் நீரிணையைத் திறக்க ஈரானுக்கு டிரம்ப் 48 மணி நேர கெடுமுதல்வர் ஸ்டாலினுடன் மார்க்சிஸ்ட் குழு சந்திப்பு! இன்று தொகுதி உடன்பாடு?தலைமைத் தோ்தல் ஆணையருக்கு எதிரான நோட்டீஸ் மீது நடவடிக்கை எப்போது?எதிா்க்கட்சிகள் காத்திருப்பு! கேரளத்தில் வாக்காளர் பட்டியலில் இணைக்க மார்ச் 15 வரை சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் மட்டுமே பரிசீலனை!புதுச்சேரி தவெக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடுசர்வதேச பயங்கரவாதத்தில் முதல்முறையாக பாகிஸ்தான் முதலிடம்! 2025-ல் 1,139 பேர் பலிபாஜகவில் இணைந்த சிபிஎம் தலைவர் ஸ்மிதா சுந்தரேசன்!விசிகவுக்கு வெற்றி வாய்ப்புள்ள தொகுதிகள் எவை? நாளை உயர்நிலை ஆலோசனை!நாளை தேமுதிக மாவட்ட செயலர்கள் கூட்டம் ஆந்திரம்: கலப்பட பால் விவகாரம் - இறப்பு எண்ணிக்கை 16-ஆக உயர்வு!6 தொகுதிகள் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறோம்: மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் 8,931 நாள்கள் சாதனை! பிரதமர் மோடிக்கு ராஜ்நாத் சிங் வாழ்த்துபுதுச்சேரி அதிமுக வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!எரிபொருள் தட்டுப்பாடு: பிரதமர் மோடி தலைமையில் அமைச்சர்கள் ஆலோசனை!ஹோர்முஸ் நீரிணை அருகே 1,600 கி.மீ. தாக்கி அழிக்கும் அணுசக்தி நீர்மூழ்கிக் கப்பல்! ஹவாய் வெள்ளப்பெருக்கு: 5,500-க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பாதிப்பு!திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறினார் வேல்முருகன்!
/
புதுச்சேரி

அப்பா பைத்தியம் சுவாமிகள்! குருவை வணங்கும் முதல்வர்!

அப்பா பைத்தியம் சாமி முதல்வா் ரங்கசாமிக்கு குல தெய்வம் மாதிரி. அவரை வழிபடாமல் எதுவும் செய்வதில்லை எந்த முடிவும் எடுப்பதில்லை.

News image

புதுச்சேரி அப்பா பைத்தியம் சுவாமி கோயிலில் பூஜை செய்த முதல்வா் என்.ரங்கசாமி

Updated On :23 மார்ச் 2026, 12:09 am

Syndication

எத்தனையோ எதிா்ப்பாா்ப்புகளுடன்தான் புதுச்சேரிக்கு முதல் பயணமாக வந்தாா் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேசிய தலைவா் நிதின் நபின். ஆனால் அவருக்கு புதுச்சேரி அப்பாபைத்தியம் சாமி கோயிலில் பூஜிக்கப்பட்ட எலுமிச்சம் பழத்தைதான் பதிலாகக் கொடுத்தாா் முதல்வா் என். ரங்கசாமி. இப்படிதான் மத்திய அமைச்சா் மன்சுக் மாண்டவியா உள்ளிட்டோருக்கும் எலுமிச்சம் பழம் கொடுத்தாா் ரங்கசாமி. இந்த அப்பா பைத்தியம் சாமி முதல்வா் ரங்கசாமிக்கு குல தெய்வம் மாதிரி. அவரை வழிபடாமல் எதுவும் செய்வதில்லை எந்த முடிவும் எடுப்பதில்லை.

பொதுவாக பொறுமைக்குப் பெயா் போனவா் முதல்வா் ரங்கசாமி (75). அவரைப்போலவே, இந்தக் கோயிலுக்கு வந்து செல்வோரின் மனநிலையும் பொறுமையாக மாறிவிடும் என்பது பெரும்பாலோனரின் நம்பிக்கையாக உள்ளது.

புதுச்சேரியில் இலாகா இல்லாமலேயே 245 நாள்களை அமைச்சா் பதவியில் கடந்த ஏ. ஜான்குமாரும் இந்தக் கோயிலுக்கு வந்து சென்றவா்தான்.

அரசியல் கூட்டல்- கழித்தல் கணக்குகளை இந்தக் கோயிலில்தான் முடிவு எடுப்பாா் முதல்வா் ரங்கசாமி. தேவைப்பட்டால் சேலம் சூரமங்கத்தில் உள்ள அப்பா பைத்தியம் சுவாமிகளின் கோயிலில் தரிசனம் செய்தப் பிறகுதான் முக்கிய முடிவை எடுப்பாா். அந்தக் கோயிலுக்குச் சென்று வந்தப் பிறகுதான் இப்போது தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியை உறுதி செய்துள்ளாா் ரங்கசாமி.

அப்பா பைத்தியம் சுவாமிகள் ஆன்மீக குருதான். அரசியல்வாதியாக இருக்கும் முதல்வா் ரங்கசாமி அவரை குருவாக ஏற்றுக் கொண்டவா். புதுச்சேரியில் அவரது இல்லம் அமைந்துள்ள வளாகத்தில் அப்பா பைத்தியம் சுவாமிகளுக்குக் கோயில் எழுப்பியுள்ளாா். தினந்தோறும் பக்தா்களுக்கு அன்ன பிரசாதம் உண்டு. குறிப்பாக, சனிக்கிழமை அறுசுவையுடன் உணவு இங்கு வழங்கப்படுகிறது. அன்றைய தினம் எங்கிருந்தாலும் பூஜைக்கு இங்கு வந்துவிடுவாா் முதல்வா் ரங்கசாமி. எல்லா செயலுக்கும் தினந்தோறும் நாள், நேரம் பாா்ப்பாா் ரங்கசாமி. முதல்வா் ரங்கசாமிக்கு மட்டுமல்ல அவரது கட்சிக்காரா்களுக்கும், கூட்டணி கட்சிக்காரா்களுக்கும் அப்பா பைத்தியம் சுவாமிகள் அப்போதும் இப்போதும் எப்போதும் குரு நாதா் என்றால் மிகையில்லை.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி வீடியோ செய்தி...

15 மணி நேரங்கள் முன்பு