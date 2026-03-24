புதுச்சேரி திமுக வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!
புதுச்சேரி திமுக வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!

புதுச்சேரி திமுக வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்பாக...

முதல்வர் ஸ்டாலின்

DMK

Updated On :24 மார்ச் 2026, 7:22 am

புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

புதுச்சேரியில் இந்தியா கூட்டணி வேட்பு மனு தாக்கல் நிறைவடைந்த பிறகு உறுதியானது. இதில், காங்கிரஸுக்கு 16 தொகுதிகளும், திமுகவுக்கு 14 தொகுதிகளும் என்று முடிவு செய்யப்பட்டது.

திமுகவுக்கு ஒதுக்கியதிலிருந்து, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு 1 தொகுதி, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு 1 தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் திமுக 13 தொகுதிகளில் வேட்பாளர்களை வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ளது.

புதுச்சேரியில் தேமுதிக மற்றும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி தனித்துப் போட்டியிடவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் 13 திமுக வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அதன்படி, வில்லியனூர்- இரா. சிவா, மங்களம் - எஸ். எஸ். ரங்கன், திருபுவனை - பி. அங்காளன், பாகூர் - ஆர். ஆர். செந்தில்குமார், முதலியார்பேட்டை - சம்பத், உப்பளம் - அனிபால் கென்னடி, உருளையன்பேட்டை - எஸ். கோபால், நெல்லித்தோப்பு - வே. கார்த்திகேயன், ராஜ்பவன் - விக்னேஷ் கண்ணன், காலாப்பட்டு - ஏ. செந்தில் (ஈ) ரமேஷ், கதிர்காமம் - ப. வடிவேலு, . காரைக்கால் தெற்கு - ஏ.எம்.எச். நாஜிம், நிரவி டி.ஆர். பட்டினம் - எம். நாகதியாகராஜன் ஆகியோர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு உழவர்கரை தொகுதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

திமுக 165+ (உதய சூரியன் 175+) தொகுதிகளில் போட்டி! யாருக்கு எவ்வளவு?

திமுக 165+ (உதய சூரியன் 175+) தொகுதிகளில் போட்டி! யாருக்கு எவ்வளவு?

புதுச்சேரியில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி தனித்துப் போட்டி!

புதுச்சேரியில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி தனித்துப் போட்டி!

திமுக - விசிக இடையே மீண்டும் தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை! இன்று கையொப்பம்?

திமுக - விசிக இடையே மீண்டும் தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை! இன்று கையொப்பம்?

புதுச்சேரி அதிமுக வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!

புதுச்சேரி அதிமுக வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!

நாங்க நாலு பேரு பாடல் வெளியீடு!
நாங்க நாலு பேரு பாடல் வெளியீடு!

Podcast | அதிமுக தலைமையில் NDA தலைவர்கள்! | News & Views | Epi - 18 | #ndaalliance #admkalliance
Podcast | அதிமுக தலைமையில் NDA தலைவர்கள்! | News & Views | Epi - 18 | #ndaalliance #admkalliance

திருமாவளவன் ஏன் அப்படிப் பேசினார்? | Thirumavalavan | VCK | DMK Alliance | TN Election 2026
திருமாவளவன் ஏன் அப்படிப் பேசினார்? | Thirumavalavan | VCK | DMK Alliance | TN Election 2026

இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!
இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!

