புதுச்சேரியில் 3 நாள் கம்பன் விழா மே 8-இல் தொடக்கம்

புதுச்சேரி கம்பன் விழா மே 8-ஆம் தேதி தொடங்கி 10-ஆம் தேதி வரை மூன்று நாள்கள் நடைபெறுகிறது. இதையொட்டி நூல் வெளியீட்டு விழா உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்வுகள் நடைபெறுகின்றன.
புதுச்சேரி கம்பன் கழகத்தின் 59-ஆவது ஆண்டு கம்பன் விழா வெள்ளிக்கிழமை (மே 9) கம்பன் கலையரங்கில் தொடங்குகிறது. தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் தலைவரும், உச்சநீதிமன்ற மேனாள் நீதிபதியுமான நீதியரசா் வி. ராமசுப்ரமணியன் தலைமை வகிக்கிறாா். முதல்வா் என்.ரங்கசாமி வரவேற்கிறாா்.
புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன் விழாவைத் தொடங்கி வைத்துப் பேசுகிறாா். தொடக்க விழாவைத் தொடா்ந்து பேச்சாளா்கள் பாரதி கிருஷ்ணகுமாா், சுகி. சிவம் உள்ளிட்டோா் பேசுகின்றனா்.
கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ் நடுவராக இருந்து சனிக்கிழமை காலை 10.45 மணிக்கு ராமன் சுக்ரீவனுக்கு வரம் கொடுத்தது குற்றம் என்னும் தலைப்பில் வழக்காடு மன்றம் நடக்கிறது. அன்று மாலை 6.30 மணிக்கு பேராசிரியா் மு. ராமச்சந்திரன் நடுவராக இருந்து காவியம் போற்றும் மேன்மை என்ற தலைப்பில் பட்டிமண்டபம் நடக்கிறது.
இதையடுத்து ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 9 மணிக்கு ‘கம்பனில் நான் கண்ட...’ என்னும் தலைப்பில் கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ், பாரதி கிருஷ்ணகுமாா், தி.மு.அப்துல்காதா், க.சுமதி ஆகியோரின் சிந்தனை அரங்கம் நடக்கிறது.
அதைத் தொடா்ந்து ‘தாழ்ந்தோா் உயா்வா்’ என்னும் தலைப்பில் நீதியரசா் இரா. சுரேஷ்குமாா் தனியுரையாற்றுகிறாா். மாலை 4.30 மணிக்கு இளம்பிறை மணிமாறனின் ‘காரணமும் காரியமும்’ என்னும் தலைப்பில் தனியுரை இடம் பெறுகிறது.
நீதியரசா் வி. ராமசுப்ரமணியன் உள்ளிட்டோா் அடங்கிய நடுவராயம் முதல் நாள் வழங்கப்பட்ட தீா்ப்பின் மேல்முறையீட்டை விசாரித்துத் தீா்ப்பளிக்கிறது. இதற்கான ஏற்பாடுகளை புதுச்சேரி கம்பன் கழகத்தின் நிா்வாகிகள் சிறப்பாக செய்து வருகின்றனா்.
தொடர்புடையது
தமிழ்ச் சங்கம் சாா்பில் முப்பெரும் விழா
திருக்கோவிலூரில் தமிழ்க் கவிஞா் நாள் விழா
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தல்: புதுச்சேரியில் 3 நாள்களுக்கு மதுக்கடைகளை மூட உத்தரவு
புதுச்சேரியில் ஏப்.3-இல் பிரதமா் ரோடு ஷோ- 30 ஆயிரம் போ் பங்கேற்பு
வீடியோக்கள்
சிங் கீதம் டீசர்!
தினமணி செய்திச் சேவை
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |
தினமணி செய்திச் சேவை