புதுச்சேரி

மும்மொழி கொள்கைக்கு எதிராக விசிக கண்டன ஆா்ப்பாட்டம்

மத்திய அரசைக் கண்டித்து புதுச்சேரி அண்ணா சிலை சதுக்கம் பகுதியில் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடத்திய விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினா்.

Updated On :7 மே 2026, 7:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுச்சேரியில் மத்திய அரசின் மும்மொழி கொள்கைக்கு எதிராகவும் ஹிந்தி திணிக்கப்படுவதாகவும் கூறி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினா் புதன்கிழமை கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தினா்.

புதுச்சேரி அண்ணா சிலை அருகே நடைபெற்ற போராட்டத்துக்கு புதுச்சேரி விசிக முதன்மை செயலா் அரிமாத் தமிழன் தலைமை வகித்தாா். கட்சியின் பொதுச்செயலரும் எம்பியுமான துரை. ரவிக்குமாா் கண்டன உரையாற்றினாா். போராட்டத்தில் ஏராளமான விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினா் பங்கேற்றனா்.

புதுச்சேரியில் இருமொழி கொள்கையை தொடா்ந்து நடை

முறைப்படுத்த வேண்டும். மும்மொழிக் கொள்கையை மத்திய அரசு கைவிடவேண்டும். புதுச்சேரி மாணவா்களிடம் கட்டாய ஹிந்தி திணிப்பைக் கைவிட வேண்டும் என வலியுறுத்தி இந்த ஆா்ப்பாட்டம் நடந்தது.

