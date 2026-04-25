எஸ்.எஸ்.பாலாஜி, ஆளுர் ஷாநவாஸ் ஆகியோருக்கு விசிக-வில் முக்கியப் பொறுப்பு!

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியில் ஆளுர் ஷாநவாஸ், எஸ்.எஸ்.பாலாஜி ஆகியோருக்கு முக்கிய பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

எஸ்.எஸ்.பாலாஜி, ஆளுர் ஷாநவாஸ் - X

Updated On :25 ஏப்ரல் 2026, 2:45 am

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களான ஆளுர் ஷாநவாஸ், எஸ்.எஸ்.பாலாஜி ஆகியோருக்கு கட்சியில் முக்கிய பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி நிர்வாகிகளான ஆளுர் ஷாநவாஸ், எஸ்.எஸ்.பாலாஜி ஆகியோர் கடந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வெற்றிபெற்று எம்.எல்.ஏ-க்களாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.

இந்த முறை, சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் இருவருக்கும் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. கட்சியில் புதியவர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கும் நோக்கத்தில் இவர்களுக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டதாக விசிக தலைவர் தொல். திருமாவளவன் எம்.பி. தெரிவித்திருந்தார். இது அரசியல் களத்தில் விவாதமானது.

இதனைத் தொடர்ந்து ஆளுர் ஷாநவாஸ், எஸ்.எஸ்.பாலாஜி ஆகியோருக்கு விசிக-வில் முக்கிய பொறுப்புகளை வழங்கி இன்று திருமாவளவன் அறிவித்துள்ளார்.

இதில், விசிக மாநில பொருளாளராக எஸ்.எஸ்.பாலாஜி, முதன்மைச் செயலாளராக ஆளுர் ஷாநவாஸ் ஆகியோர் கட்சித் தலைமையால் இந்தப் பொறுப்புகளில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

VCK: New postings for S.S. Balaji and Aloor Shanavas

விஜய் அதிமுக, பாஜகவுக்கு சாதகமாக செயல்படுகிறாா்: திருமாவளவன் குற்றச்சாட்டு

வெள்ளை அறிக்கை வேண்டும்! சிசிடிவி காட்சியை வெளியிட்ட செல்வப்பெருந்தகை! | IT RAID | Congress
