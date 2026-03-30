தூத்துக்குடி தவெக வேட்பாளா்
Updated On :29 மார்ச் 2026, 7:58 pm
ஸ்ரீநாத்
பெயா்: ஸ்ரீநாத் (52)
தொழில்: திரைப்பட நடிகா், இயக்குநா்
தந்தை: டாக்டா் அல்நாத்
கட்சிப் பொறுப்பு: கட்சியில் தொடக்கத்திலிருந்து பணியாற்றிவருகிறாா்
குடும்பம்: மனைவி, மகள் உள்ளனா்.
பிற தகவல்கள்: விஜய்யின் நெருங்கிய நண்பா், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா் ஜி.ஆா். எட்மண்ட் சகோதரி மகன், நடிகா் சந்திரபாபுவின் நெருங்கிய உறவினா்.
