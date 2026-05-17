புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் இரண்டு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற முதல்வா் என். ரங்கசாமி, தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி எம்எல்ஏ பதவியை ஞாயிற்றுக்கிழமை ராஜிநாமா செய்தாா்.
புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் மொத்தமுள்ள 30 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் மங்கலம், தட்டாஞ்சாவடி ஆகிய இரு தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட முதல்வா் என்.ரங்கசாமி, இரண்டு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றாா்.
இந்நிலையில், தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி எம்எல்ஏ பதவியை முதல்வா் ரங்கசாமி ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு ராஜிநாமா செய்து, அதற்கான கடிதத்தை கதிா்காமம் முருகன் கோயில் வளாகத்தில் பேரவைச் செயலா் தயாளனிடம் அளித்தாா்.
இதையடுத்து, தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி காலியானது குறித்து தோ்தல் ஆணையத்துக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்படும். அங்கு 6 மாதங்களில் இடைத்தோ்தல் நடத்தப்படும்.
இத் தொகுதியில் என்.ஆா்.காங்கிரஸ் சாா்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ அசோக் ஆனந்த் அல்லது அவரது குடும்பத்தில் ஒருவா் போட்டியிடலாம் என கூறப்படுகிறது.
எம்எல்ஏக்கள் இன்று பதவியேற்பு: புதுச்சேரி தற்காலிக சட்டப்பேரவைத் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஆ.அன்பழகன் எம்எல்ஏவாக உறுதிமொழி ஏற்கும் நிகழ்ச்சி திங்கள்கிழமை (மே 18) நடைபெறுகிறது. அவருக்கு துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைக்கிறாா்.
இதையடுத்து, முதல்வா் ரங்கசாமி உள்பட 28 பேருக்கும் எம்எல்ஏக்களாக அன்பழகன் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைக்கவுள்ளாா்.
