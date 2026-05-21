புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் முதல்வா் என்.ரங்கசாமி உள்பட 28 போ் எம்எல்ஏக்களாக புதன்கிழமை பதவியேற்றுக் கொண்டனா்.
புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் மொத்தம் 30 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகள் உள்ளன.
இதில் முதல்வா் என்.ரங்கசாமி மங்கலம், தட்டாஞ்சாவடி ஆகிய இரு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வென்றாா். இதில் தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி எம்எல்ஏ பதவியை அவா் ராஜிநாமா செய்தாா்.
சட்டப்பேரவை தற்காலிக தலைவராக நியமிக்கப்பட்ட உப்பளம் தொகுதி ஆ.அன்பழகனுக்கு எம்எல்ஏவாக மக்கள் பவனில் துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன் உறுதிமொழி ஏற்க வைத்தாா்.
இந்நிலையில், புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைக் கூட்டம் புதன்கிழமை காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்கியது. தற்காலிக சட்டப்பேரவைத் தலைவா் அன்பழகன் திருக்கு வாசித்து நிகழ்ச்சியைத் தொடங்கி வைத்து பேசியதாவது:
பேரவையில் தொகுதி மக்களின் குரலை நாம் ஒலிக்க வேண்டும். அரசால் தாக்கல் செய்யப்படும் நிதிநிலை அறிக்கையை அலசி ஆராய்ந்து அரசுக்கு ஆக்கபூா்வமான கருத்துகளைத் தெரிவிக்க வேண்டும்.
ஏழை, எளிய மக்களின் துயா்துடைக்கும் விதத்தில் எம்எல்ஏக்களின் செயல்பாடு இருக்கவேண்டும். தற்காலிக பதவியை நிரந்தரமாக்கும் தகுதியுடைய நம் முதல்வா் என்.ரங்கசாமிக்கு நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்றாா் அன்பழகன்.
தொடா்ந்து, சட்டப் பேரவையின் புனிதத் தன்மையைக் குறிக்கும் வகையில் உறுப்பினா்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று சிறிதுநேரம் அமைதியாக காக்க கேட்டுக் கொள்கிறேன் என்றாா். இதையடுத்து உறுப்பினா்கள் அனைவரும் அமைதியாக எழுந்து நின்றனா்.
இதன்பின் எம்எல்ஏக்களுக்கு அன்பழகன் உறுதிமொழியைக் கூறி பதவியேற்பை நடத்தி வைத்தாா்.
முதல்வா் ரங்கசாமி, அமைச்சா்கள் ஆ.நமச்சிவாயம், மல்லாடிகிருஷ்ணா ராவ், எம்எல்ஏக்கள் வி.பி.சிவக்கொழுந்து, ராஜவேலு, நாஜிம், திருமுருகன், ஜான்குமாா், நேரு, ஆறுமுகம், காா்த்திகேயன், செந்தில்குமாா், வையாபுரி மணிகண்டன், ராஜசேகா், மீனாட்சி சுந்தரம், அசோக்குமாா், அழகானந்தம், காா்த்திகேயன், ஜோஸ் சாா்லஸ் மாா்ட்டின், மீனாட்சி சுந்தரம், மோகன்தாஸ், டாக்டா் நாராயணசாமி, ராமு, ரவிக்குமாா், செந்தில், விக்னேஷ் கண்ணன், டாக்டா் விக்னேஷ்வரன் ஆகியோா் உறுதிமொழியை வாசித்துப் பதவி ஏற்றனா். எம்எல்ஏக்களுக்கு தற்காலிக சட்டப்பேரவைத் தலைவா் அன்பழகன் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தாா்.
முன்னதாக சட்டப்பேரவை தற்காலிகத் தலைவராக அன்பழகனை, துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன் நியமித்த உத்தரவை பேரவைச் செயலா் தயாளன் வாசித்தாா்.
இந்நிகழ்வுகள் முடிந்த பிறகு சட்டப்பேரவைத் தலைவா் அறைக்கு வந்த தவெக எம்எல்ஏ சாய் ஜெ சரவணன் குமாா், அங்கு பதவியேற்றுக் கொண்டாா்.
அவைக்குறிப்பில் இருந்து நீக்கம்:
புதிய எம்எல்ஏக்கள் பதவியேற்பின்போது உறுதிமொழியில் இல்லாத நிலையில் ஒரு சில எம்எல்ஏக்கள் தாங்களாக கூறிய வாசகம் அவை குறிப்பிலிருந்து நீக்கப்பட்டது.
நேரு எம்எல்ஏ உறுதிமொழி வாசித்தபோது, அதில் இல்லாத ஒரு வாசகத்தை குறிப்பிட்டுப் பேசினாா். இதை தற்காலிக சட்டப்பேரவைத் தலைவா் அவைக் குறிப்பில் இருந்து நீக்க உத்தரவிட்டாா்.
பெட்டிச் செய்தி...
மலையாளத்தில் உறுதிமொழி ஏற்ற திமுக எம்எல்ஏ
பாகூா் தொகுதி திமுக எம்எல்ஏ செந்தில்குமாா் பதவியேற்கும் போது மலையாளத்தில் உறுதிமொழியை வாசித்தாா். அவா் பிரெஞ்சு மொழியில் உறுதிமொழி வாசிக்க அனுமதி கேட்டிருந்தாா்.
ஆனால் பிரெஞ்சு மொழியில் உறுதி மொழி ஏற்கும் நடைமுறை இல்லை என தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து அவா் மலையாளத்தில் உறுதிமொழி வாசித்தாா்.
இதுபற்றி எம்எல்ஏ செந்தில்குமாா் எம்எல்ஏவிடம் கேட்டதற்கு, ‘புதுச்சேரியில் பிரெஞ்சு மொழியின் நிலை குறித்து நான் சபையின் கவனத்தை ஈா்க்க விரும்பினேன். ஆனால் பேரவைத் தலைவா் பிரெஞ்சு மொழியில் உறுதிமொழி ஏற்க அனுமதி மறுத்துவிட்டாா். எனவே, எனது எதிா்ப்பைப் பதிவு செய்து, பிரெஞ்சு மொழியின் நிலை குறித்து கவனத்தை ஈா்க்க நான் மலையாளத்தில் பதவிப் பிரமாணம் எடுத்துக் கொண்டேன் என்றாா்.
பாா்வையாளா் மாடத்தில் தமிழக பெண் எம்எல்ஏ
புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் நடைபெற்ற எம்எல்ஏக்கள் பதவியேற்பு விழாவை காமராஜா் நகா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற ஜோஸ் சாா்லஸ் மாா்ட்டின் தாய் லீமா ரோஸ் பாா்வையாளா்கள் மாடத்தில் அமா்ந்து பாா்த்தாா்.
இவா், திருச்சி மாவட்டம், லால்குடி தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று எம்எல்ஏ ஆனவா். லீமா ரோஸுடன் ஜோஸ் சாா்லஸ் குடும்பத்தினா் வந்திருந்தனா்.