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புதுச்சேரியில் தீபாவளி பட்டாசு வெடிக்க நேர கட்டுப்பாடு

புதுச்சேரியில் பட்டாசு வெடிக்க நேர கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

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புதுச்சேரியில் பட்டாசு வெடிக்க நேர கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து, புதுச்சேரி மாசு கட்டுப்பாட்டு குழும உறுப்பினா் செயலா் ரமேஷ் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:

உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின்படி, பட்டாசுகள் வெடிப்பதற்கு இரண்டு மணி நேரம் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகிறது. காலை 7 மணி முதல் 8 மணி வரையும், மாலை 7 மணி முதல் 8 மணி வரையும் புதுச்சேரியில் பட்டாசு வெடிக்கலாம். மருத்துவமனைகள், வழிபாட்டுத் தலங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் நீதிமன்றக் கட்டடங்கள் ஆகியவற்றின் சுற்றுவட்டாரத்தில் 100 மீட்டா் தூரத்திற்குள் பட்டாசு வெடிப்பதற்கு முற்றிலும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

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