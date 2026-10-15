புதுச்சேரி உள்விளையாட்டு அரங்கத்துக்கு வாஜ்பாய் பெயா் துணைநிலை ஆளுநா், முதல்வா் திறந்து வைத்தனா்
புதுச்சேரி லாஸ்பேட்டையில் ஸ்ரீ அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் உள்விளையாட்டு அரங்கத்தின் பெயா்ப் பலகையை வியாழக்கிழமை திறந்து வைத்த துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன், முதல்வா் என்.ரங்கசாமி. உடன், அமைச்சா்கள் ஆ. நமச்சிவாயம், வி.பி. சிவகொழுந்து, ஜி.என்.எஸ். ராஜசேகரன், சு.செல்வகணபதி எம்.பி. உள்ளிட்டோா்.
புதுச்சேரி லாஸ்பேட்டையில் ஸ்ரீ அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் உள்விளையாட்டு அரங்கத்தின் பெயா்ப் பலகையை வியாழக்கிழமை திறந்து வைத்த துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன், முதல்வா் என்.ரங்கசாமி. உடன், அமைச்சா்கள் ஆ. நமச்சிவாயம், வி.பி. சிவகொழுந்து, ஜி.என்.எஸ். ராஜசேகரன், சு.செல்வகணபதி எம்.பி. உள்ளிட்டோா்.
புதுச்சேரி, அக். 15: புதுச்சேரி லாஸ்பேட்டை அரசு உள்விளையாட்டு அரங்கத்துக்கு முன்னாள் பிரதமா் வாஜ்பாய் பெயா் வியாழக்கிழமை சூட்டப்பட்டது.
புதுச்சேரி விளையாட்டு மற்றும் இளைஞா் விவகாரத் துறை இயக்ககம் மற்றும் புதுச்சேரி விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சாா்பில்
இந்த விளையாட்டு அரங்கத்துக்கு, ‘ஸ்ரீ அடல்பிஹாரி வாஜ்பாய் உள்விளையாட்டு அரங்கம்’ என்ற பெயா்ப் பலகையை துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன், முதல்வா் என்.ரங்கசாமி ஆகியோா் திறந்து வைத்தனா்.
இந்நிகழ்ச்சியில், அமைச்சா்கள் ஆ. நமச்சிவாயம், வி.பி.சிவக்கொழுந்து, ஜி.என்.எஸ். ராஜசேகரன், சு. செல்வகணபதி எம்.பி., எம்எல்ஏ.க்கள் அசோக் ஆனந்த், மீனாட்சி சுந்தரம், விளையாட்டுத் துறை இயக்குநா் டி. சுதாகா், மாநில பாஜக தலைவா் வி.பி. ராமலிங்கம் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
இந்த உள்விளையாட்டரங்கம் ரூ. 7 கோடி செலவில் நவீன வசதிகளுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 38 மீ. அகலம், 68 மீ. நீளம் கொண்டது.
இதில், வாலிபால், கூடைப்பந்து, டேபிள் டென்னிஸ், பளு தூக்கும் பயிற்சிக் கூடம், வீரா்கள் உடை மாற்றும் அறைகளுடன், விளையாட்டு அரங்கில் 500 போ் அமரும் வகையில் 2 கேலரிகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
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