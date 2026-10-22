நியூட்டோன் தியேட்டா் சுவரை இடிக்கும் பணி தொடக்கம்
புதுச்சேரியில் பழைமைவாய்ந்த நியூட்டோன் தியேட்டா் சுவா் சிதிலமடைந்த நிலையில், பொதுமக்கள் கோரிக்கை ஏற்று, அதை இடிக்கும் பணி (படம்) போலீஸ் பாதுகாப்புடன் வியாழக்கிழமை தொடங்கியது.
புதுச்சேரியில் பழைமைவாய்ந்த நியூட்டோன் தியேட்டா் சுவா் சிதிலமடைந்த நிலையில், பொதுமக்கள் கோரிக்கை ஏற்று, அதை இடிக்கும் பணி (படம்) போலீஸ் பாதுகாப்புடன் வியாழக்கிழமை தொடங்கியது.
புதுச்சேரியில் தாவரவியல் பூங்கா எதிரே செயல்பட்டு வந்த நியூட்டோன் திரையரங்கம் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மூடப்பட்டு விட்டது.
தற்போது இதன் சுவரில் மரங்கள், செடிகள் வளா்ந்து இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது. இதன் அருகில் அண்ணா சிலை சிக்னல் உள்ளதால் ஏராளமான வாகனங்கள் இப்பகுதியில் சிக்னலின்போது நின்று செல்வது வழக்கம்.
அதே நேரத்தில் இந்த சுவரில் பேனா்கள் வைத்து மேலும் சுவா் மோசமாகி வெடிப்புகள் ஏற்பட்டன.
இதையடுத்து விபத்து ஏற்படும் முன் இந்த சுவரை அகற்றவேண்டும் என பல்வேறு தரப்பினா் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்தனா்.
இதையடுத்து, மாவட்ட நிா்வாகத்தின் உத்தரவின்பேரில் அண்ணா சிக்னல் அருகே போலீஸ் பாதுகாப்புடன் சுவரை அகற்றும் பணி வியாழக்கிழமை தொடங்கியது.
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