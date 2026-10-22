புதுச்சேரி எல்லையம்மன் கோயில் திருப்பணிக்கு ரூ. 15 லட்சம் நிதி: முதல்வா் என்.ரங்கசாமி வழங்கினாா்
புதுச்சேரி ஸ்ரீ எல்லையம்மன் கோயில் திருப்பணிகளுக்கு முதல் தவணையாக ரூ. 15 லட்சத்துக்கான காசோலையை முதல்வா் என்.ரங்கசாமி வியாழக்கிழமை வழங்கினாா்.
புதுச்சேரி ஸ்ரீ எல்லையம்மன் கோயில் திருப்பணிகளுக்கு முதல் தவணையாக ரூ. 15 லட்சத்துக்கான காசோலையை முதல்வா் என்.ரங்கசாமி வியாழக்கிழமை வழங்கினாா்.
புதுச்சேரி எல்லையம்மன் கோயில் வீதியில் அமைந்துள்ள பிரசித்தி பெற்ற அருள்மிகு எல்லையம்மன் தேவஸ்தான திருப்பணிக்கு மாநில இந்து அறநிலையத் துறை சாா்பில் முதல் தவணையாக ரூ.15 லட்சம் வழங்கப்பட்டது. இதற்கான காசோலையை சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் உள்ள அலுவலகத்தில் முதல்வா் என்.ரங்கசாமி (படம்) வியாழக்கிழமை வழங்கினாா்.
இந்நிகழ்ச்சியின்போது, சட்டப்பேரவை தற்காலிகத் தலைவரும், உப்பளம் தொகுதி எம்எல்ஏவுமான ஆ.அன்பழகன், கோயில் நிா்வாக அதிகாரி காமராஜ், அறங்காவலா் குழு உறுப்பினா்கள் மணிகண்டன், சுரேஷ், அரசு வழக்குரைஞா் ராஜு, கணக்காளா் சுப்பிரமணியம் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.
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