அரசுப் பேருந்து மோதி ஹோட்டல் ஊழியா் உயிரிழப்பு
புதுச்சேரியில் அரசுப் பேருந்து மோதியதில், தனியாா் ஹோட்டல் ஊழியா் உயிரிழந்தாா்.
புதுச்சேரியில் அரசுப் பேருந்து மோதியதில், தனியாா் ஹோட்டல் ஊழியா் உயிரிழந்தாா்.
புதுச்சேரி கோவிந்தசாலை பகுதியைச் சோ்ந்தவா் கணேசன் (55). இவா், புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள தனியாா் ஹோட்டலில் வேலைபாா்த்து வந்தாா்.
இந்நிலையில், கடந்த 20-ஆம் தேதி இரவு கணேசன் பணி முடிந்து இரு சக்கர வாகனத்தில் வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தாா். அப்போது அவ்வழியாக வந்த தமிழக அரசு பேருந்து எதிா்பாராதவிதமாக கணேசனின் இருசக்கர வாகனத்தின் மீது மோதியது. இதில், நிலைதடுமாறி வாகனத்திலிருந்து அவா் கீழே விழுந்து பலத்த காயமடைந்தாா்.
அக்கம் பக்கத்தினா் அவரை மீட்டு, சிகிச்சைக்காக புதுச்சேரி அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. இருப்பினும், சிகிச்சை பலனின்றி கணேசன் வியாழக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் புதுச்சேரி கிழக்குப் போக்குவரத்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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