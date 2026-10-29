விடுமுறை நாளில் தனியாா் பள்ளிகளில் வகுப்புகள் நடந்தது எப்படி ? அன்பழகன் கேள்வி
விடுமுறை நாளில் தனியாா் பள்ளிகளில் வகுப்புகள் நடந்தது எப்படி? என்று புதுச்சேரி மாநில அதிமுக செயலரும், சட்டப்பேரவை தற்காலிகத் தலைவருமான ஆ.அன்பழகன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளாா்.
சட்டப்பேரவை தற்காலிகத் தலைவா் ஆ. அன்பழகன்
விடுமுறை நாளில் தனியாா் பள்ளிகளில் வகுப்புகள் நடந்தது எப்படி? என்று புதுச்சேரி மாநில அதிமுக செயலரும், சட்டப்பேரவை தற்காலிகத் தலைவருமான ஆ.அன்பழகன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளாா்.
இது குறித்து கல்வித்துறை இயக்குநரிடம் புதன்கிழமை அவா் மனு அளித்துள்ளாா்.
அதில், புதுச்சேரியில் கனமழையை முன்னிட்டு அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் இரண்டு நாள்கள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த அறிவிப்பை செவிமடுக்காமல் எனது உப்பளம் தொகுதி உள்ளிட்ட சில பகுதிகளில் உள்ள தனியாா் பள்ளிகள் அந்த இரண்டு நாள்களும் இயங்கின.
மேலும், அரசு நிா்ணயம் செய்துள்ள பள்ளி தொடங்கும் நேரம், முடியும் நேரத்தையும் பல தனியாா் பள்ளிகள் கடைபிடிப்பதில்லை. இது மன ரீதியாக மாணவ, மாணவிகளுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பை தினசரி ஏற்படுத்துகிறது. எந்தப் பள்ளியாக இருந்தாலும் கல்வித்துறை சட்டப்படி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கூறியுள்ளாா்.
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