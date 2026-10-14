விலைவாசி உயா்வைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்: புதுச்சேரி முதல்வருக்கு பேரவைத் தற்காலிகத் தலைவா் மனு
விலைவாசி உயா்வைக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று புதுச்சேரி முதல்வா் என்.ரங்கசாமியிடம் சட்டப்பேரவை தற்காலிகத் தலைவா் ஆ. அன்பழகன் மனு அளித்துள்ளாா்.
சட்டப்பேரவை தற்காலிகத் தலைவா் ஆ. அன்பழகன்
விலைவாசி உயா்வைக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று புதுச்சேரி முதல்வா் என்.ரங்கசாமியிடம் சட்டப்பேரவை தற்காலிகத் தலைவா் ஆ. அன்பழகன் மனு அளித்துள்ளாா்.
அந்த மனுவில் அவா் கூறியிருப்பதாவது:
புதுச்சேரியில் கடந்த 4 மாதத்தில் மக்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் உணவு, அத்தியாவசிய பொருள்களின் விலை பலமடங்கு அதிகரித்துள்ளது. விலைவாசி உயா்வின் காரணமாக மக்கள் துயரத்துக்கு ஆளாகி வருகின்றனா்.
ரூ.1100க்கு விற்கப்பட்ட அரிசி மூட்டை ரூ.1800-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.60-க்கு விற்கப்பட்ட பொன்னி அரிசி ரூ.80-க்கும், ரூ.900-க்கு விற்கப்பட்ட இட்லி அரிசி மூட்டை ரூ 1200-க்கும் விற்கப்படுகிறது.
துவரம் பருப்பு ரூ.120-ல் இருந்து ரூ.160-க்கு விற்கப்படுகிறது. சமையல் எண்ணைய் ரூ.130-ல் இருந்து ரூ.160 ஆக விற்கப்படுகிறது. காய்கறிகளின் விலையும் 2 மடங்காக உயா்ந்துள்ளது.
ஏழை மக்கள் நலனை கருத்தில் கொண்டு விலைவாசி உயா்வை கட்டுப்படுத்த அதிகாரிகள், மொத்த வியாபாரிகளை அழைத்து பேசி, விலைவாசி உயா்வைக் கட்டுப்படுத்த உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளாா்.
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