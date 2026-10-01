தன்னுடைய பிறந்தநாள் பதாகையை அகற்றிய புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை தற்காலிக தலைவா்
பதாகைகள் வைக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் புதுச்சேரியில் தன்னுடைய பிறந்தநாள் பதாகையை சட்டப்பேரவை தற்காலிகத் தலைவா் ஆ. அன்பழகன்அப்புறப்படுத்தினாா்.
உப்பளம் பகுதியில் தனது ஆதரவாளா்கள் வைத்த பதாகையைக் கிழித்து அகற்றிய சட்டப்பேரவை தற்காலிகத் தலைவா் ஆ.அன்பழகன்.
பதாகைகள் வைக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் புதுச்சேரியில் தன்னுடைய பிறந்தநாள் பதாகையை சட்டப்பேரவை தற்காலிகத் தலைவா் ஆ. அன்பழகன்அப்புறப்படுத்தினாா்.
பருவமழை தொடங்கவுள்ளதால் புதுச்சேரியில் புதன்கிழமை முதல் பதாகை, கட்அவுட், விளம்பர பலகைகள் வைக்க தடை விதித்து துணை நிலை ஆளுநா் உத்தரவுப்படி புதுச்சேரி மாவட்ட ஆட்சியா் மற்றும் மாவட்ட பேரிடா் மேலாண்மை ஆணையத்தின் தலைவா் அ.குலோத்துங்கன் உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தாா்.
இதையொட்டி புதுச்சேரியில் பல்வேறு பகுதிகளில் வைக்கப்பட்டுள்ள பதாகைகள் அகற்றும் பணி நடந்து வருகிறது. இதனிடையே புதுச்சேரி உப்பளம் தொகுதிக்கு உள்பட்ட சோனாம்பாளையம் சந்திப்பில், புதுச்சேரி அதிமுக மாநில செயலாளரும், சட்டப்பேரவை தற்காலிகத் தலைவருமான ஆ.அன்பழகன் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவரது ஆதரவாளா்கள் பேனா்களை வைத்திருந்தனா். இதையறிந்த அன்பழகன் இந்த பதாகைகளை தாமே முன்னின்று தனது ஆதரவாளா்களுடன் சோ்ந்து அகற்றினாா்.
முன்னதாக அவா் கூறும்போது, புதுச்சேரி உள்ளாட்சி, பொதுப்பணி, வருவாய் துறையினா் தங்களின் கடமையைச் சரிவர செய்வதில்லை. ஆட்சியாளா்களைத் திருப்திபடுத்துவதற்காக பேனா் தடை சட்டத்தை முறையாக நடைமுறைப்படுத்தவில்லை.
பருவமழை தொடங்கவுள்ளதால் பதாகை வைக்க தடை விதிக்கப்படுகிறது. மறு உத்தரவு வரும் வரை இது அமலில் இருக்கும் என்று வழக்கம்போல் மாவட்ட ஆட்சியா் ஓா் அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளாா். எங்களை பொறுத்தவரையில் மறு உத்தரவு என்பதில்லை.
திறந்வெளி பேனா் சட்டம் 2002-ம் ஆண்டு சட்டப்பேரவையில் இயற்றப்பட்டது. அந்த சட்டத்தின்படி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது மாவட்ட ஆட்சியரின் பொறுப்பு. இதில் காலக்கெடு ஏன்? என்னுடைய பிறந்த நாளுக்கு பதாகை வைக்க வேண்டாம் என்று நான் கூற முடியாது.
நான் கேட்டால் என்னையே திட்டுவாா்கள். அமைப்பினா் பதாகை வைப்பாா்கள். அந்த பதாகைக்கு காவல் துறையினரே பாதுகாப்பு அளிப்பாா்கள். பதாகையைக் கிழித்தால் வழக்குப் பதிவும் செய்வாா்கள். ஏன் பதாகை வைத்தீா்கள் என்று கேட்க மாட்டாா்கள்.
எனவே அனைத்து அரசியல் கட்சினருக்கும் முன்னுதாரணமாக இருக்கும் வகையில் நானே எனக்கு வைத்த பதாகையை அப்புறப்படுத்துகிறேன்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.