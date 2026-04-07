Dinamani
விழுப்புரம்

வேனிலிருந்து தவறி விழுந்த வடமாநில இளைஞா் உயிரிழப்பு

Updated On :6 ஏப்ரல் 2026, 8:49 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

விழுப்புரம் மாவட்டம், ஆரோவில் அருகே வேனிலிருந்து தவறி விழுந்த உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தைச் சோ்ந்த இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.

உத்தரப்பிரதேச மாநிலம், கோரக்பூா் மாவட்டம், மகிலாகுா்த் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ரா.ராஜி செளத்ரி (38). அதே பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சி.குபேத் (27). கூலித் தொழிலாளிகளான இவா்கள் இருவரும் சென்னையிலிருந்து புதுச்சேரி நோக்கி வேனில் சென்று கொண்டிருந்தனா்.

ராவுத்தான்குப்பம் கிராம மயானப் பகுதிக்கு அருகே சென்ற போது, வேனிலிருந்து குபேத் எதிா்பாராதவிதமாக கீழே தவறி விழுந்தாா். இதில் பலத்த காயமடைந்த அவா் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்து தகவலறிந்த ஆரோவில் போலீஸாா் குபேத் சடலத்தை மீட்டு உடல்கூறாய்வுக்காக பிம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.

மேலும், இதுகுறித்து ஆரோவில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

இருசக்கர வாகனத்தில் இருந்து தவறி விழுந்த சத்துணவு உதவியாளா் உயிரிழப்பு

படியிலிருந்து தவறி விழுந்த முதியவா் உயிரிழப்பு

கிணற்றில் தவறி விழுந்த விவசாயி உயிரிழப்பு

கிணற்றில் தவறி விழுந்து இளைஞா் உயிரிழப்பு

வீடியோக்கள்

ஓர் அணி, ஓராயிரம் பிரச்னைகள்: இது சிஎஸ்கேவின் சோகக் கதை! | IPL 2026 | Chennai Super Kings |

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

Podcast | அண்ணாமலை பேட்டி முதல் ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சனம் வரை... | News & Views | E-23 |

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

திருமாவளவனை மிரட்டி பின்வாங்க வைத்த DMK! - Annamalai BJP

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

சூப்பர் கேர்ள் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு