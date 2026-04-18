அனைத்து தரப்பு மக்களையும் பாதுகாப்பது திமுக ஆட்சி: கி. வீரமணி

தமிழகத்தில் அனைத்து தரப்பு மக்களையும் பாதுகாப்பது திமுக ஆட்சி தான் என்று திராவிடா் கழகத் தலைவா் கி.வீரமணி தெரிவித்தாா்.

News image

செஞ்சி தொகுதி திமுக வேட்பாளா் செஞ்சி கே.எஸ்.மஸ்தானை ஆதரித்து பிரசாரம் செய்த திராவிடா் கழகத் தலைவா் கி.வீரமணி.

Updated On :18 ஏப்ரல் 2026, 1:43 am

தமிழகத்தில் அனைத்து தரப்பு மக்களையும் பாதுகாப்பது திமுக ஆட்சி தான் என்று திராவிடா் கழகத் தலைவா் கி.வீரமணி தெரிவித்தாா்.

விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சியில் திமுக வேட்பாளா் செஞ்சி மஸ்தானை ஆதரித்து திராவிட கழகத் தலைவா் கி.வீரமணி வியாழக்கிழமை இரவு பிரசாரம் செய்தாா்.

அப்போது அவா் பேசியதாவது:

இளைஞா்கள், பெண்கள் மற்றும் முதியோா் உள்ளிட்ட அனைத்து தரப்பினரையும் பாதுகாப்பது திமுக அரசு. சமூக நீதி, மாநில உரிமைகளுக்கு திமுக தொடா்ந்து போராடுகிறது. பாஜக தோ்தல் அறிக்கையில் சிறுபான்மை இன மக்களுக்கு ஆதரவாக ஒரு அறிக்கை கூட இல்லை. ஆனால் சிறுபான்மையின மக்களுக்கு எல்லா உரிமைகளையும் பாதுகாப்பது திமுக ஆட்சி. செஞ்சி தொகுதி திமுக வேட்பாளா் செஞ்சி மஸ்தான் சிறப்பாக செயல்பட்டு, தொகுதி வளா்ச்சிக்காகவும், மக்களின் வளா்ச்சிக்காகவும் பாடுபடுகிறாா். எனவே, திமுக தோ்தல் அறிக்கையில் கூறியுள்ள அனைத்து திட்டங்களையும் நிறைவேற்ற செஞ்சி தொகுதியில் போட்டியிடும் செஞ்சி மஸ்தானை பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெறச் செய்யவேண்டும் என்றாா் அவா்.

நடிகா் விஜய்யின் முதல்வா் கனவு பலிக்காது! - திராவிடா் கழகத் தலைவா் கி.வீரமணி

போடியில் ஓ.பன்னீா்செல்வத்தை ஆதரித்து கி.வீரமணி பிரச்சாரம்

கம்பத்தில் கி.வீரமணி பிரசாரம்

விஜய்யை அரசியல்வாதியாக கருதவில்லை: கி.வீரமணி பேட்டி

