Dinamani
டெலிகிராம், சிக்னலுக்கு மத்திய அரசு நோட்டீஸ்நீட், ஜேஇஇ அடிப்படையில் சோ்க்கை: பொதுத் தோ்வு மதிப்பெண்ணுக்கு 50% முக்கியத்துவம் அளிக்க பரிசீலனைசிறப்பு ‘டெட்’ தோ்வு நாளை தொடக்கம்ஜூன் மாதத்தில் யுபிஐ தளத்தில் 2,272 கோடி பரிவா்த்தனைகள்ஜூலை 20-இல் நீட் மறுதோ்வு முடிவுகள்சொத்து வரி வசூலிக்க இன்றுமுதல் சிறப்பு முகாம்பிரான்ஸில் தீவிரமடையும் காட்டுத் தீ: 2,200 ஏக்கா் நிலங்கள் எரிந்து சாம்பல்பெரு நிறுவன நிதி குறித்த 3 நாள்கள் கல்வி சாா் மாநாடு: சென்னை ஐஐடி-யில் இன்று தொடக்கம்அமா்நாத் புனித யாத்திரை இன்று தொடக்கம்: ஜம்முவில் இருந்து முதல் குழு புறப்பாடு
/
விழுப்புரம்

அரசுப் பள்ளிகளில் சிங்கப்பெண் போலீஸாா் விழிப்புணா்வு

விக்கிரவாண்டி பகுதிகளில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் வியாழக்கிழமை சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப் படையினா் பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் குறித்துப் பேசி மாணவா்களுக்கு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினா்.

News image

விக்கிரவாண்டி அருகே அரசுப் பள்ளி மாணவிகளுக்கு விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்திய சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையினா்.

Updated On :3 ஜூலை 2026, 5:18 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விழுப்புரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி பகுதிகளில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் வியாழக்கிழமை சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப் படையினா் பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் குறித்துப் பேசி மாணவா்களுக்கு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினா்.

சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை உதவி ஆய்வாளா் பிரபாவதி தலைமை வகித்து, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் குறித்து, மாணவா்கள் மத்தியில் பேசி விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தினாா். பொது இடங்களில் ஏதேனும் பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் நிகழ்ந்தால் 1091 என்ற எண்ணில் தொடா்புகொண்டு தகவல் தெரிவிக்கவேண்டும் என்றாா்.

நிகழ்ச்சியில் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை தலைமைக் காவலா் கனகா, காவலா் சிவசங்கரி, பள்ளித் தலைமையாசிரியா்கள் பக்தவச்சலம், சுந்தரவடிவேல் மற்றும் ஆசிரியா்கள், மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றனா்.

இதேபோல் விக்கிரவாண்டி பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் திரண்டிருந்த பயணிகள் மத்தியில் பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள், தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்துப்பேசி விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தினா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான தொடா் வன்முறையால் மக்கள் அச்சம்: கனிமொழி எம்.பி. குற்றச்சாட்டு

பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான தொடா் வன்முறையால் மக்கள் அச்சம்: கனிமொழி எம்.பி. குற்றச்சாட்டு

தமிழக அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ள சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப் படை எதிர்பார்த்த பலன் தருமா? என்பது குறித்து வாசகர்களிடமிருந்து வந்த கருத்துகளில் சில...

தமிழக அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ள சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப் படை எதிர்பார்த்த பலன் தருமா? என்பது குறித்து வாசகர்களிடமிருந்து வந்த கருத்துகளில் சில...

பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள்: தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ஆா்ப்பாட்டம்

பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள்: தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ஆா்ப்பாட்டம்

பாலியல் குற்றங்கள்: முதல்வர் விஜய் இதுவரை ஒரு வார்த்தைகூட பேசவில்லை! கனிமொழி

பாலியல் குற்றங்கள்: முதல்வர் விஜய் இதுவரை ஒரு வார்த்தைகூட பேசவில்லை! கனிமொழி

விடியோக்கள்

Podcast | தவெகவில் விஜயபாஸ்கர்கள்! | News & Views | Epi 50 |

Podcast | தவெகவில் விஜயபாஸ்கர்கள்! | News & Views | Epi 50 |

இங்கிலாந்தை மிரளவைத்த காங்கோவின் சிங்கம்! | FIFA | FIFA World Cup |

இங்கிலாந்தை மிரளவைத்த காங்கோவின் சிங்கம்! | FIFA | FIFA World Cup |

எந்த காலத்திலும் குதிரை பேரம் இல்லை!: முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி பேட்டி | TVK | DMK

எந்த காலத்திலும் குதிரை பேரம் இல்லை!: முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி பேட்டி | TVK | DMK

சருமப் பிரச்னைகளுக்கு வேப்பிலை செய்யும் அதிசயம்! | Skin care | Neem | pimples

சருமப் பிரச்னைகளுக்கு வேப்பிலை செய்யும் அதிசயம்! | Skin care | Neem | pimples