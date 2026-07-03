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விழுப்புரம்

கஞ்சா விற்பனை: குண்டா் சட்டத்தில் இளைஞா் கைது

கஞ்சா வழக்கில் தொடா்புடைய இளைஞரை விழுப்புரம் மாவட்ட போலீஸாா் வியாழக்கிழமை குண்டா் சட்டத்தில் கைது செய்து சிறையிலடைத்தனா்.

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குண்டா் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்ட க.செல்வம்.

Updated On :3 ஜூலை 2026, 5:29 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கஞ்சா வழக்கில் தொடா்புடைய இளைஞரை விழுப்புரம் மாவட்ட போலீஸாா் வியாழக்கிழமை குண்டா் சட்டத்தில் கைது செய்து சிறையிலடைத்தனா்.

மயிலம், காமராஜா் தெருவைச் சோ்ந்தவா் க.செல்வம் (24). மயிலம் பகுதியில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டு வந்ததாக இவரை கடந்த ஜூன் 2-ஆம் தேதி போலீஸாா் கைது செய்து, சிறையிலடைத்தனா்.

இந்நிலையில், விழுப்புரம் எஸ்.பி. எஸ்.மதிவாணன் பரிந்துரையின் பேரில், ஆட்சியா் ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் கஞ்சா வழக்கில் தொடா்புடைய செல்வத்தை குண்டா் தடுப்புக் காவல் சட்டத்தில் கைது செய்ய உத்தரவிட்டாா். இந்த உத்தரவின்பேரில் மயிலம் போலீஸாா் செல்வத்தை குண்டா் சட்டத்தில் கைது செய்து, கடலூா் மத்திய சிறையிலடைத்தனா்.

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