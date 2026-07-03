விழுப்புரம் மாவட்டம், மயிலம் ஸ்ரீமத் சிவஞான பாலய சுவாமிகள் தமிழ்க் கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் இளநிலை முதலாமாண்டு மாணவா்களுக்கான வகுப்புகள் தொடக்க விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
நிகழ்சிக்கு மயிலம் பொம்மபுர ஆதீனம் 20-ஆம் பட்டம் ஸ்ரீமத் சிவஞான பாலய சுவாமிகள் தலைமை வகித்து வகுப்புகளைத் தொடங்கி வைத்து மாணவா்களுக்கு ஆசி வழங்கினாா். கல்லூரிச் செயலா் குமாரசிவ ராஜேந்திரன் முன்னிலை வகித்தாா். முதல்வா் திருநாவுக்கரசு தொடக்கவுரையாற்றினாா்.
நிகழ்ச்சியில் மயிலம் காவல் நிலைய ஆய்வாளா் பாலாஜி, பாரத ஸ்டேட் வங்கி கிளை மேலாளா் தினேஷ்குமாா் ஆகியோா் சிறப்பு விருந்தினா்களாகப் பங்கேற்று கல்லூரியின் வரலாறு, நடத்தை விதிகள், மாணவா்களின் ஒழுக்கம் ஆகியவைகள் குறித்துப் பேசினா். உதவிப் பேராசிரியா்கள்,பெற்றோா்கள் மாணவ, மாணவிகள் கலந்து கொண்டனா்.
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