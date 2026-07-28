விழுப்புரம் மாவட்டம், கோட்டக்குப்பம் அருகே கோயிலுக்கு வழிபாட்டுக்கு வந்த பெண்ணிடமிருந்த 2 பவுன் நகை திருடு போனது குறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
வானூா் வட்டம், சின்னக்கோட்டக்குப்பம் ரெயின்போ காா்டன் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் வி.சுமதி (55). இவா், திங்கள்கிழமை கீழ்புத்துப்பட்டு பகுதியிலுள்ள கோயிலுக்கு வழிபாட்டுக்குச் சென்றிருந்தாா்.
தொடா்ந்து, வழிபாட்டை முடித்துவிட்டு கோயிலிலிருந்து வெளியே வந்து பாா்த்தபோது, சுமதியின் கைப்பையில் வைத்திருந்த 2 பவுன் தங்கச் சங்கிலியை காணவில்லையாம்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் கோட்டக்குப்பம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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