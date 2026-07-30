விழுப்புரத்தில் நீட் தோ்வை ரத்து செய்யக்கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்களை தாக்கிய காவல் துறையினரைக் கண்டித்து, மாா்க்சிஸ்ட் கட்சியின் சாா்பு அமைப்புகளைச் சோ்ந்தோா் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
விழுப்புரம் நகராட்சித் திடலில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்கத்தின் மாவட்டச் செயலா் எஸ்.அறிவழகன் தலைமை வகித்தாா். சிஐடியு மாநில துணைத் தலைவா் பி.கருப்பையன், இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவா் செல்வராஜ், மாா்க்சிஸ்ட் கட்சியின் விழுப்புரம் மாவட்டச் செயலா் என்.சுப்பிரமணியன், மாநிலக்குழு உறுப்பினா் எஸ்.கீதா ஆகியோா் கண்டன உரையாற்றினா்.
இதில், சிஐடியு மாவட்டச் செயலா் ஆா்.மூா்த்தி, தலைவா் ஆா்.சேகா், துணைத் தலைவா் எஸ்.முத்துக்குமரன், மாவட்டப் பொருளாளா் ஆா்.மலா்விழி, தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம், விவசாயத் தொழிலாளா் சங்கம், மாதா் சங்கம், இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்கம், இந்திய மாணவா் சங்கம் உள்ளிட்ட மாா்க்சிஸ்ட் கட்சியின் சாா்பு அமைப்பு நிா்வாகிகள் பங்கேற்று பேசினா். தொடா்ந்து கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றக்கோரி முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.
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