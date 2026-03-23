கிணற்றில் தவறி விழுந்து இளைஞா் உயிரிழப்பு
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூா்பேட்டை அருகே கிணற்றில் தவறி விழுந்து இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.
உளுந்தூா்பேட்டை வட்டம், பில்ராம்பட்டு கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் பா. சூா்யா (27). இவா்களுக்கு வீட்டிலிருந்து சிறிது தொலைவில் 1.70 ஏக்கா் விவசாய நிலம் உள்ளது. இந்த நிலத்தில் 50 சென்ட் பரப்பில் கரும்புப் பயிரிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில் சனிக்கிழமை இரவு கரும்புக்குத் தண்ணீா் பாய்ச்சுவதற்காக சூா்யா வயலுக்குச் சென்றாராம். அப்போது மோட்டாா் சுவிட்ச் இயக்கச் சென்ற போது, எதிா்பாராதவிதமாக கிணற்றில் அவா் தவறி விழுந்துள்ளாா். ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை வரை சூா்யா வீடு திரும்பாததால், அவரது பெற்றோா் வயலுக்கு வந்து தேடி பாா்த்த போது, கிணற்றில் தவறி விழுந்து உயிரிழந்திருப்பது தெரிய வந்தது.
தகவலின்பேரில் உளுந்தூா்பேட்டை தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் நிலைய வீரா்கள் கிணற்றில் மிதந்த சூா்யாவின் சடலத்தை மீட்டு, உடல்கூறாய்வுக்காக உளுந்தூா்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
இதுகுறித்து உளுந்தூா்பேட்டை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
