விக்கிரவாண்டி தொகுதி தவெக வேட்பாளா் ஏ. விஜய் வடிவேல்
Updated On :29 மார்ச் 2026, 7:25 pm
பெயா்- ஆ. விஜய் வடிவேல் (42)
பிறந்த தேதி= 24.03.1984
கல்வித்தகுதி-எஸ்.எஸ்.எல்.சி.
தந்தை -ஆறுமுகம்
ஊா் - பனையபுரம், விக்கிரவாண்டி வட்டம்.
தொழில்- அரசுப் பேருந்து முன்னாள் ஓட்டுநா்
கட்சிப் பதவி- விழுப்புரம் தென்மேற்கு மாவட்டச் செயலா்.
குடும்பம் - மனைவி- காயத்ரி
மகள்கள்- தீப்திஷா, ராஜ்ஸ்ரீ
