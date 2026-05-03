கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூா்பேட்டை அருகே கட்டுப்பாட்டை இழந்த காா் சாலையோரப் பள்ளத்தில் இறங்கி விபத்துக்குள்ளானதில் பெண் ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா். மேலும் 4 போ் பலத்த காயமடைந்தனா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையம் வட்டம், சுந்தர்ராஜபுரம் மாசானகோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் சுரேந்திரநாத். இவா் தனது மனைவி புவனா(31), மகள்கள் பென்சிகா (6), தாரண்யா (4), மாமனாா் ரா.பூபாலன் (60), மாமியாா் புஷ்பலதா (56) ஆகியோருடன் ஞாயிற்றுக்கிழமை முற்பகலில் ராஜபாளையத்திலிருந்து சென்னை நோக்கி காரில் சென்று கொண்டிருந்தாா். இந்த காரை சுரேந்திரநாத் ஓட்டிச் சென்றாா்.
இவா்கள் வந்த காா் திருச்சி-சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூா்பேட்டை வட்டம், ஆசனூா் பகுதியில் வந்த போது, திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்த காா் சாலையோரப் பள்ளத்தில் இறங்கி விபத்துக்குள்ளானது.
விபத்தில் காரிலிருந்த சுரேந்திரநாத் மனைவி புவனா, மகள்கள் பென்சிகா, தாரண்யா, மாமனாா் பூபாலன், மாமியாா் புஷ்பலதா ஆகியோா் பலத்த காயமடைந்தனா்.
விபத்து குறித்து தகவலறிந்த எடைக்கல் போலீஸாா் நிகழ்விடம் விரைந்து சென்று காயமடைந்தவா்களை மீட்டு, உளுந்தூா்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். அங்கு மருத்துவா்கள் பரிசோதித்த போது விபத்தில் காயமடைந்த புவனா ஏற்கெனவே உயிரிழந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனா்.
மேலும் பலத்த காயமடைந்த 4 பேரும் முதலுதவி சிகிச்சைக்குப் பின்னா், மேல் சிகிச்சைக்காக விழுப்புரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனா். இவா்களில் பூபாலன், புஷ்பலதா ஆகியோரது நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளதாக மருத்துவா்கள் தெரிவித்தனா்.
இந்த விபத்து குறித்து எடைக்கல் போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
