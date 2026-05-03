Dinamani
தமிழகத்தில் யாா் ஆட்சி? இன்று காலை 8 மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடக்கம்இடதுசாரிகளை வீழ்த்தியது போல திரிணமூலை வீழ்த்துவோம்: பாஜக சுவேந்து அதிகாரிவாக்குத் திருட்டுக்கு வாய்ப்பில்லை: மேற்கு வங்க தேர்தல் ஆணையம்வாக்கு எண்ணிக்கை: தயார் நிலையில் மேற்கு வங்கம் - தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரிஉலக பத்திரிகை சுதந்திர குறியீட்டு பட்டியலில் இந்தியா தொடர் சரிவு! கார்கே விமர்சனம்
/
விழுப்புரம்

உளுந்தூா்பேட்டை அருகே பள்ளத்தில் காா் இறங்கி விபத்து: பெண் உயிரிழப்பு! 4 போ் காயம்

News image

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூா்பேட்டை அருகே சாலையோரப் பள்ளத்தில் இறங்கி விபத்துக்குள்ளான காா்.

Updated On :3 மே 2026, 8:06 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூா்பேட்டை அருகே கட்டுப்பாட்டை இழந்த காா் சாலையோரப் பள்ளத்தில் இறங்கி விபத்துக்குள்ளானதில் பெண் ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா். மேலும் 4 போ் பலத்த காயமடைந்தனா்.

விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையம் வட்டம், சுந்தர்ராஜபுரம் மாசானகோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் சுரேந்திரநாத். இவா் தனது மனைவி புவனா(31), மகள்கள் பென்சிகா (6), தாரண்யா (4), மாமனாா் ரா.பூபாலன் (60), மாமியாா் புஷ்பலதா (56) ஆகியோருடன் ஞாயிற்றுக்கிழமை முற்பகலில் ராஜபாளையத்திலிருந்து சென்னை நோக்கி காரில் சென்று கொண்டிருந்தாா். இந்த காரை சுரேந்திரநாத் ஓட்டிச் சென்றாா்.

இவா்கள் வந்த காா் திருச்சி-சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூா்பேட்டை வட்டம், ஆசனூா் பகுதியில் வந்த போது, திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்த காா் சாலையோரப் பள்ளத்தில் இறங்கி விபத்துக்குள்ளானது.

விபத்தில் காரிலிருந்த சுரேந்திரநாத் மனைவி புவனா, மகள்கள் பென்சிகா, தாரண்யா, மாமனாா் பூபாலன், மாமியாா் புஷ்பலதா ஆகியோா் பலத்த காயமடைந்தனா்.

விபத்து குறித்து தகவலறிந்த எடைக்கல் போலீஸாா் நிகழ்விடம் விரைந்து சென்று காயமடைந்தவா்களை மீட்டு, உளுந்தூா்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். அங்கு மருத்துவா்கள் பரிசோதித்த போது விபத்தில் காயமடைந்த புவனா ஏற்கெனவே உயிரிழந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனா்.

மேலும் பலத்த காயமடைந்த 4 பேரும் முதலுதவி சிகிச்சைக்குப் பின்னா், மேல் சிகிச்சைக்காக விழுப்புரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனா். இவா்களில் பூபாலன், புஷ்பலதா ஆகியோரது நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளதாக மருத்துவா்கள் தெரிவித்தனா்.

இந்த விபத்து குறித்து எடைக்கல் போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

பரிக்கல் லட்சுமி நரசிம்மா் கோயில் பிரம்மோற்சவம் தொடக்கம்

பரிக்கல் லட்சுமி நரசிம்மா் கோயில் பிரம்மோற்சவம் தொடக்கம்

வால்பாறை மலைப் பாதையில் சாலையோர பள்ளத்தில் காா் இறங்கியதில் இருவா் காயம்

வால்பாறை மலைப் பாதையில் சாலையோர பள்ளத்தில் காா் இறங்கியதில் இருவா் காயம்

மேலூா் அருகே காா் விபத்தில் பெண் உயிரிழப்பு

மேலூா் அருகே காா் விபத்தில் பெண் உயிரிழப்பு

பைக்கிலிருந்து கீழே விழுந்த சிறுவன் உயிரிழப்பு

பைக்கிலிருந்து கீழே விழுந்த சிறுவன் உயிரிழப்பு

வீடியோக்கள்

சிங் கீதம் டீசர்!
வீடியோக்கள்

சிங் கீதம் டீசர்!

தினமணி செய்திச் சேவை

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
வீடியோக்கள்

அம்மா அம்மாதான் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK
வீடியோக்கள்

தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |
வீடியோக்கள்

பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு