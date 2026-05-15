விழுப்புரம் அதிமுக அலுவலகத்துக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு

விழுப்புரத்தில் உள்ள அதிமுக அலுவலகத்தில் சி.வி.சண்முகம் ஆதரவாளா்கள் வியாழக்கிழமை திரண்டதால், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அங்கு 20-க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனா்.
சட்டப் பேரவைத் தோ்தல் முடிவுக்குப் பின்னா் தோ்வான அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் இரு பிரிவாக செயல்பட்டு வருகின்றனா். இதனிடையே, அதிமுக விழுப்புரம் மாவட்டச் செயலராக பொறுப்பு வகித்த சி.வி.சண்முகத்தை கட்சிப் பதவியிலிருந்து விடுவித்தும், விழுப்புரத்தைச் சோ்ந்த இரா.பசுபதியை கட்சியின் மாவட்டச் செயலராக தோ்வு செய்தும் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி புதன்கிழமை அறிவித்தாா்.
இந்த நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்துவிட்டு விழுப்புரத்துக்கு வந்த கட்சியின் புதிய மாவட்டச் செயலா் இரா.பசுபதிக்கு விழுப்புரம் மாவட்டம், ஒலக்கூா், திண்டிவனம், விக்கிரவாண்டி மற்றும் விழுப்புரம் நகரப் பகுதிகளில் கட்சியினா் உற்சாக வரவேற்பளித்தனா்.
போலீஸ் பாதுகாப்பு: விழுப்புரத்தில் உள்ள அதிமுக அலுவலகத்தில் சி.வி.சண்முகம் ஆதரவாளா்கள் வியாழக்கிழமை திரண்டனா். ஆனால், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அங்கு 20-க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனா். போலீஸாா் கேட்டுக்கொண்டதின்பேரில், இரா.பசுபதி மற்றும் அவரது ஆதரவாளா்கள் அதிமுக அலுவலகத்துக்கு செல்லாமல் கடந்து சென்றனா்.
