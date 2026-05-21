விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள தனியாா் பள்ளிகளில் பயன்பாட்டில் உள்ள பள்ளி வாகனங்களை ஆட்சியா் ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் தலைமையிலான பல் துறை அலுவலா்கள் அடங்கிய ஆய்வுக் குழுவினா் விழுப்புரம் ஆட்சியரகப் பெருந்திட்ட வளாகத்தில் புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தனா்.
பின்னா் ஆட்சியா் தெரிவித்ததாவது:
தமிழ்நாடு பள்ளி வாகனங்கள் (ஒழுங்கு மற்றும் கட்டுப்பாடு) சிறப்பு விதிகள் 2012-ன்படி, மாவட்டத்தில் உள்ள வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்கள் மற்றும் மோட்டாா் வாகனஆய்வாளா் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அனைத்து தனியாா் பள்ளி, கல்வி நிறுவன வாகனங்களை, பள்ளிகள் தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே, ஒரு பொதுவான இடத்தில் நிறுத்தி கூட்டாய்வு செய்யவேண்டும் என அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இதன்படி, பள்ளி வாகனங்கள் கூட்டாய்வு செய்யும் பணிகள் புதன்கிழமை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. விழுப்புரம் வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகம் சாா்பில் விழுப்புரம், விக்கிரவாண்டி, திருவெண்ணெய்நல்லூா், கண்டாச்சிபுரம் ஆகிய வட்டங்களில் செயல்படும் 75 பள்ளிகளின் 281 வாகனங்கள் கூட்டாய்வு செய்யப்படுகிறது.
திண்டிவனம் வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகம் சாா்பில் திண்டிவனம், வானூா், மரக்காணம் ஆகிய வட்டங்களில் செயல்படும் 43 பள்ளிகளில் 227 பள்ளி வாகனங்கள் கூட்டாய்வு செய்யப்படுகிறது.
செஞ்சி மோட்டாா் ஆய்வாளா் அலுவலகம் சாா்பில் செஞ்சி, மேல்மலையனூா் ஆகிய வட்டங்களில் உள்ள 25 பள்ளிகளின் 92 பள்ளி வாகனங்கள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படும்.
வாகனத்தின் உறுதித்தன்மை மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள், வண்ணம் பூசுதல், தீயணைப்புக் கருவிகள், வருடம் ஒருமுறை புதுப்பிக்கப்பட்டதற்கான சான்று, ஜன்னல்களுக்கு குறுக்கு கம்பிகள், வாகனத்தின் முன்பக்கம் மற்றும் பின்பக்கம் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா வசதி, முதலுதவிபெட்டி , தீயணைப்புக்கருவி, வாகனத்தின் இடது புறத்தில் பள்ளியின் பெயா், விலாசம், தொலைபேசி மற்றும் கைப்பேசி எண்கள் எழுதப்பட்டிருத்தல், பள்ளி வாகன பொறுப்பாளா் தொலைபேசி எண், வட்டார போக்குவரத்து அலுவலக தொலைபேசி எண், பள்ளி எல்லைக்குட்பட்ட காவல் நிலையத்தின் தொலைபேசி எண் மற்றும் பள்ளியின் மின்னஞ்சல் முகவரி எழுதப்பட்டிருத்தல், ஒட்டுநரை எச்சரிக்கும் வகையிலான சென்சாா் மற்றும் ஜிபிஎஸ் கருவி உள்ளிட்டவைகள் குறித்து முறையாக செய்யப்பட்ட கூட்டாய்வுக்குப் பின்னரே வாகனங்களை இயக்குவதற்கு அனுமதிக்கப்படும்.
வாகனங்களை இயக்கும் முறைகள் குறித்து ஓட்டுநா்களுக்கும், மாணவா்களை கையாளும் முறைகள் குறித்து உதவியாளா்களுக்கும் அறிவுறுத்தப்படும். ஓட்டுநா்களுக்கு கண் மற்றும் மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என ஆட்சியா் தெரிவித்தாா்.
முன்னதாக பள்ளி வாகனங்களை ஒவ்வொன்றாக ஆட்சியா் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
செயல்முறை விளக்கம்: இந்நிகழ்வின்போது, விழுப்புரம் மாவட்ட தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் உதவி அலுவலா் ஜமுனா ராணி தலைமையிலான தீயணைப்பு வீரா்கள் தீத்தடுப்பு உபகரணங்களை கையாளும் முறைகள் குறித்து செயல்முறை விளக்கமளித்தனா். தனியாா் கண் மருத்துவமனை நிா்வாகம் மூலம் பள்ளி வாகன ஓட்டுநா்களுக்கு கண் பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டன. இதேபோல் 108 அவசர ஊா்தி பணியாளா்கள் முதலுதவி சிகிச்சைஅளிக்கும் முறைகள் குறித்து வாகன ஓட்டுநா்களுக்கு செயல்முறை விளக்கம் அளித்தனா்.
கூட்டாய்வில், திண்டிவனம் சாா்-ஆட்சியா் (பொ) காதா்அலி, விழுப்புரம் வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலா் என்.ஆா்.சரவணன், திண்டிவனம் மாவட்ட கல்வி அலுவலா் உதயசூரியன், மோட்டாா் வாகன ஆய்வாளா்கள் வி. முருகவேல், எஸ்.முருகேசன், ஆா்.கிருஷ்ணன் மற்றும் அலுவலா்கள் கலந்துகொண்டனா்.