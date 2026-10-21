வீட்டின் முன் நாட்டு வெடிகுண்டு வீச்சு? போலீஸாா் விசாரணை
விழுப்புரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி அருகே தொழிலாளி வீட்டின் முன் நள்ளிரவில் பலத்த சத்தத்துடன் வெடி சப்தம் கேட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. நாட்டு வெடிகுண்டு ஏதும் வீசப்பட்டதா என்பது குறித்து போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.
குண்டு வீச்சு - கோப்புப் படம்
விழுப்புரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி அருகே தொழிலாளி வீட்டின் முன் நள்ளிரவில் பலத்த சத்தத்துடன் வெடி சப்தம் கேட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. நாட்டு வெடிகுண்டு ஏதும் வீசப்பட்டதா என்பது குறித்து போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.
விக்கிரவாண்டி வட்டம், அசோகபுரி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சந்திரமோகன் (44). இவா் குண்டல புலியூா் நுகா் பொருள் வாணிபக் கிடங்கில் சுமை தூக்கும் தொழிலாளியாக வேலைப் பாா்த்து வருகிறாா். செவ்வாய்க்கிழமை இரவு வழக்கம் போல் வீட்டில் குடும்பத்துடன் சந்திரமோகன் தூங்கியுள்ளாா். இந்நிலையில், நள்ளரவில் வீட்டின் முன் பலத்த வெடி சப்தம் கேட்டது. தொடா்ந்து சந்திரமோகன் வீட்டிலிருந்து வெளியே வந்து பாா்த்தபோது, அந்தப் பகுதி முழுவதும் புகை மண்டலமாக காட்சியளித்தது. இந்நிலையில் தனது வீட்டில் வீட்டில் யாரோ வெடி குண்டு வீசிவிட்டதாக சந்திரமோகன் போலீஸாருக்குத் தகவல் தெரிவித்தாா்.
இதையடுத்து கெடாா் போலீஸாா் தடயவியல் நிபுணா்களுடன் சென்று அங்கு சோதனை நடத்தினா். இந்த சோதனையில் சந்திரமோகன் வீட்டின் முன் வெடித்தது சாதாரணவகை பட்டாசு என்பது தெரியவந்தது. இச் சம்பவத்தால் அசோகபுரி கிராமத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நள்ளிரவில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
இது தொடா்பாக கெடாா் போலீஸாா் புதன்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
இதுதொடா்பாக விழுப்புரம் மாவட்டக் காவல் நிா்வாகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: அசோகபுரியைச் சோ்ந்த சந்திரமோகன் வீட்டின் அருகே வெடித்து சிதறியது சாதாரண பட்டாசுகள் என்பது தடவியல் சோதனையில் தெரியவந்துள்ளது. அங்கு காகித தூண்டுகளும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது. நாட்டு வெடிக்குண்டோ அல்லது பொட்ரோல் போன்றவைகள் பயன்படுத்தப்பட்டதற்ககான எந்த ஆதாரமும் இல்லை. சம்பவ இடத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள கண்காணிப்பு கோமரா பதிவுகளைக் கொண்டு தொடா்புடைய நபா்களை கண்டறிய விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. புகாா்தாரரான, சந்திரமோகன் எந்த அரசியல் கட்சியையும் சாராதவா். எனவே யாரும் தவறான தகவல்களை பரப்பவேண்டாம் என அந்தச் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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