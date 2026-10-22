பலத்த மழை: மரக்காணத்தில் உப்பு உற்பத்தி பாதிப்பு
விழுப்புரம் மாவட்டம், மரக்காணம் பகுதியில் வியாழக்கிழமை பலத்த மழை பெய்ததால், உப்பளங்களில் உப்பு உற்பத்தி முழுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
மழைநீரால் சூழப்பட்டுள்ள மரக்காணம் பகுதியில் உள்ள உப்பளங்கள்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், மரக்காணம் பகுதியில் வியாழக்கிழமை பலத்த மழை பெய்ததால், உப்பளங்களில் உப்பு உற்பத்தி முழுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் வட கிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், மரக்காணம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் புதன்கிழமை இரவு மற்றும் வியாழக்கிழமை பலத்த மழை பெய்தது. வியாழக்கிழமை காலை 8 மணியுடன் நிறைவடைந்த 24 மணி நேரத்தில், மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக மரக்காணத்தில் 58 மி.மீ. மழை பதிவானது. இந்த மழையால் தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீா் தேங்கியுள்ளது.
உப்பளங்கள் மூழ்கின: இதேபோல், மரக்காணம் மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளில் உள்ள மத்திய, மாநில அரசுகளுக்குச் சொந்தமான சுமாா் 3,500 ஏக்கா் பரப்பளவிலான உப்பளங்களில் மழைநீா் குளம்போல் தேங்கியுள்ளது. இதனால், மரக்காணத்தில் உப்பு உற்பத்தி முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆயிரக்கணக்கான உப்பளத் தொழிலாளா்கள் வேலைவாய்ப்பை இழந்து வீட்டில் முடங்கியுள்ளனா்.
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