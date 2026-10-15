மதுரை மாவட்டத்தில் பலத்த மழை: பல மணி நேர மின் தடையால் பொதுமக்கள் அவதி
மதுரை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை இரவு பலத்த மழை பெய்தது. இதனால், நகரின் ஒரு சில இடங்களில் பல மணி நேரம் மின் தடை ஏற்பட்டதால், பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகினா்.
மின்தடை - கோப்புப் படம்
மதுரை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை இரவு பலத்த மழை பெய்தது. இதனால், நகரின் ஒரு சில இடங்களில் பல மணி நேரம் மின் தடை ஏற்பட்டதால், பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகினா்.
தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை வியாழக்கிழமை தொடங்கும் எனவும், தென் மாவட்டங்கள் உள்பட தமிழகத்தில் நல்ல மழை பெய்யும் எனவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்தது. இதன்படி, மதுரை மாவட்டத்தில் வியாழக்கிழமை இரவு 8 மணி முதல் சுமாா் 9.10 மணி வரை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பலத்த மழை பெய்தது.
மதுரை மாநகா்ப் பகுதிகளான பழங்காநத்தம், பெரியாா் பேருந்து நிலையம், சிம்மக்கல், தமுக்கம், தல்லாகுளம், கோ. புதூா், அண்ணாநகா், மாட்டுத்தாவணி, ஒத்தக்கடை, நரசிங்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இரவு 8.10 மணி அளவில் பெய்யத் தொடங்கிய மழை 8.30 மணி அளவில் தீவிரமடைந்து, சுமாா் 20 நிமிஷங்கள் பலத்த மழையாக பெய்தது. பின்னா், 9.10 மணி வரை லேசான மழை பெய்தது.
இதனால், தல்லாகுளம் கோகுலே சாலை, அழகா்கோவில் சாலை, சிம்மக்கல், பெரியாா் பேருந்து நிலையம் உள்பட மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் முதன்மைச் சாலைகளில் மழைநீா் தேங்கின. மதுரை மாவட்டம், உசிலம்பட்டி, இதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை பிற்பகல் முதல் அவ்வப்போது மிதமான மழை பெய்தது. மழையின் காரணமாக, வியாழக்கிழமை இரவு நேரத்தில் குளிா்ச்சியான கால நிலை நிலவியது.
மின்வெட்டு...
மழை காரணமாக, மதுரை கோ. புதூா் பகுதியில் இரவு 8.45 மணி அளவில் மின் வெட்டு ஏற்பட்டது. சுமாா் 3.30 மணி நேரம் இந்த மின் தடை நீடித்தது. இதனால், கோ. புதூா், இதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள் நீண்ட நேரம் இருளில் மூழ்கின. இரவு 12.15 மணி அளவிலேயே இந்தப் பகுதிகளில் மின்விநியோகம் சீரானது.
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