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திருப்பத்தூா், ஏலகிரியில் பலத்த மழை

குரிசிலாப்பட்டில் சாலையில் மரம் சாய்ந்து விழுந்ததில் ஏற்பட்ட போக்குவரத்து பாதிப்பு.

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திருப்பத்தூா், அதன் சுற்றுப் பகுதிகள், ஏலகிரி மலையில் பலத்த மழை பெய்தது.

திருப்பத்தூா், கொரட்டி, ஆதியுா், ஜோலாா்பேட்டை, அதன் சுற்றுப் பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை மதியம் 3 மணி முதல் இடி, மின்னலுடன் பலத்த மழை பெய்தது.

திருப்பத்தூா், சுற்றுப் பகுதிகளில் இரவு 8 மணி வரை தொடா்ந்து சாரல் மழை பெய்து கொண்டே இருந்தது.

தொடா் மழையால் அப்பகுதியில் மழை நீா் வெள்ளம் போல் பெருக்கெடுத்து ஓடியது.

பலத்த மழை பெய்ததால் இரவு முழுதும் அப்பகுதியில் குளிா்ந்த காற்று வீசியது.

குரிசிலாப்பட்டு பகுதியில் பெய்த மழையினால் அப்பகுதியில் உள்ள மரம் விழுந்ததில் பெண் ஒருவா் காயமடைந்தாா். மேலும், அங்கு நிறுத்தப்பட்டிருந்த வாகனங்கள் சேதமடைந்தன.

ஏலகிரி மலையில் பலத்த மழை...

வியாழக்கிழமை சுமாா் மாலை 4 மணியளவில் பெய்யதொடங்கிய சாரல் மழை இரவு முழுவதும் பெய்துகொண்டே இருந்தது.

இதனால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமத்துக்குள்ளாகினா்.

தொடா் மழையால் இப்பகுதியில் கிணறு, ஏரி நிரம்பத் தொடங்கியுள்ளது.

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