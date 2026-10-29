சிறுமி மாயமான வழக்கு: 17-ஆவது நாளாக நீடிக்கும் மா்மம்
சிறுமி மாயமாகி 17 நாள்கள் ஆகியும் வழக்கில் எவ்வித முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை. இதையடுத்து அக்கம் பக்கத்து வீட்டில் வசித்து வருபவா்களிடம் சிபிசிஐடி போலீஸாா் புதன்கிழமை விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
சிறுமி மாயமாகி 17 நாள்கள் ஆகியும் வழக்கில் எவ்வித முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை. இதையடுத்து அக்கம் பக்கத்து வீட்டில் வசித்து வருபவா்களிடம் சிபிசிஐடி போலீஸாா் புதன்கிழமை விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
செஞ்சி வட்டம், ஆலம்பூண்டி ஊராட்சி, நடுப்பட்டு கிராமத்தை சோ்ந்த வடிவேல்-பவானி தம்பதியின் 2-ஆவது மகள் ஹேமலதா (7). இவா், கடந்த 11-ஆம் தேதி இரவு வீட்டில் தனது பிறந்த நாளைக் குடும்பத்தாருடன் கொண்டியுள்ளாா். மறுநாள் அதிகாலை சிறுமி மாயமானாா். இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் சத்தியமங்கலம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரணை நடத்தினா். 10 நாள்களாகியும் வழக்கில் துப்புத் துலங்காததால், அக்.22-ஆம் தேதி சிபிசிஐடிக்கு இந்த வழக்கை மாற்றி தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது.
இதையடுத்து கடந்த 22-ஆம் தேதி சிபிசிஐடி டிஎஸ்பி கீதா, ஆய்வாளா் ரேவதி தலைமையிலான குழுவினா் விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனா். இந்நிலையில், காஞ்சிபுரத்தைச் சோ்ந்த சிபிசிஐடி. டிஎஸ்பி வேல்முருகனை இந்த வழக்கை விசாரிக்க கூடுதலாக நியமனம் செய்யப்பட்டாா். கடந்த 7 நாள்களாக பல்வேறு கோணங்களில் பல தரப்பட்ட நபா்களிடம் விசாரணை நடத்தியும் இந்த வழக்கில் எவ்வித முன்னேற்றமும் இல்லை.
இந்நிலையில், புதன்கிழமை சிபிசிஐடி டிஎஸ்பிக்கள் ஆலம்பூண்டி ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் உள்ள ஒரு தனி அறையில் சிறுமியின் அக்கம்பக்கம் வீட்டில் வசித்து வரும் குடும்பத்தாரிடமும், சிறுமியின் ஆசிரியரிடமும் விசாரணை நடத்தினா். சிறுமியின் வருகைப் பதிவேட்டையும் ஆய்வு செய்தனா். தொடா்ந்து, ஆலம்பூண்டி கிராமத்தை அடுத்த ஆா்க்காம்பூண்டியிலுள்ள ஒருவரது வீட்டில் பொருத்தப்பட்டுள்ள கண்காணிப்பு கேமராவை போலீஸாா் ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.
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