செஞ்சி சிறுமியை தேடும் பணி தீவிரம்! சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளியிடம் விசாரணை!
செஞ்சி சிறுமி வழக்கில், சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளியிடம் சிபிசிஐடி போலீஸார் விசாரணை.
சிறுமியின் தாயிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளும் சிபிசிஐடி போலீஸார். - படம்: தினமணி
செஞ்சி சிறுமி காணாமல் போன வழக்கில், சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளியை பள்ளிக்கு அழைத்துச் சென்று, சிபிசிஐடி போலீஸார் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சியை அடுத்த ஆலம்பூண்டியில் 7 வயது சிறுமி ஹேமாவதி மாயமான வழக்கில், 14-ஆம் நாளாக சிறுமியை தேடும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
ஆலம்பூண்டி நடுப்பட்டு கிராமத்தை சேர்ந்த வடிவேல்-பவானி தம்பதியின் மகள் ஹேமாவதி (7). இவர், கடந்த 11-ஆம் தேதி இரவு தனது பிறந்த நாளைக் கொண்டாடிவிட்டு, பெற்றோருடன் தூங்கினார். மறுநாள் அதிகாலை சிறுமி மாயமானார்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் சத்தியமங்கலம் போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்து, 5 தனிப்படைகள் அமைத்து பல்வேறு பகுதிகளில் தேடியும் சிறுமியைக் கண்டறியமுடியவில்லை. இந்த நிலையில், இந்த வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டது. சிபிசிஐடி டிஎஸ்பி கீதா, ஆய்வாளர் ரேவதி ஆகியோர் தலைமையிலான குழுவினர் ஆலம்பூண்டியில் முகாமிட்டு விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
சனிக்கிழமை 3-ஆம் நாளாக சிறுமியின் தாய், தந்தை மற்றும் உறவினர்களிடம் தனித்தனியாக தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு பல்வேறு தகவல்களை சேகரித்தனர். மேலும், நடுப்பட்டு, ஆலம்பூண்டி காடு, மலைகளில் தேடினர். திருவண்ணாமலை சாலை வழிகளில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா பதிவுக் காட்சிகள் மற்றும் கைப்பேசி கோபுர சிக்னல்களையும் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
மாயமான சிறுமி ஹேமாவதி படித்த ஆலம்பூண்டி ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளிக்கு சிபிசிஐடி போலீஸார் நேரடியாக சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
சிறுமியின் பள்ளி வருகை உள்ளிட்ட விவரங்கள் குறித்து ஆசிரியா்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதனைத்தொடர்ந்து பள்ளியில் உள்ள ஒரு தனி அறையில் சிறுமியின் தாய் பவானியிடம் சுமார் 7 மணி நேரம் சிபிசிஐடி போலீஸார் நேற்று (அக். 26) விசாரணை நடத்தினர்.
இந்த நிலையில், ஆலம்பூண்டி அருகிலுள்ள பரதன்தாங்கல் கிராமத்தைச் சேர்ந்த சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி ராஜதுரையை, சிறையிலிருந்து அழைத்து வந்து சத்தியமங்கலம் காவல் நிலையத்தில் சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, சிறுமி பயின்றுவந்த பள்ளிக்கு அழைத்து சென்று, அங்கும் ராஜதுரையை விசாரித்தனர்.
Summary
In the case of the missing girl from Gingee, the CB-CID conducted an investigation by taking a habitual offender—listed in the police history register—to the school.
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