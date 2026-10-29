125 நாள் வேலைத் திட்டத்தில் ஊதிய நிலுவை: கிராம மக்கள் சாலை மறியல்
125 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் பணி செய்த பயனாளிகளுக்கு 3 வாரங்களாக ஊதியம் வழங்கப்படாததைக் கண்டித்து, திருவெண்ணைநல்லூா் அருகே கிராம மக்கள் புதன்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
பெண்ணைவலத்தில் மறியலில் ஈடுபட்ட கிராம மக்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்திய அதிகாரிகள்.
125 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் பணி செய்த பயனாளிகளுக்கு 3 வாரங்களாக ஊதியம் வழங்கப்படாததைக் கண்டித்து, திருவெண்ணைநல்லூா் அருகே கிராம மக்கள் புதன்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
திருவெண்ணைநல்லூா் வட்டம், பெண்ணைவலம் ஊராட்சியில் விபி ஜி ராம் ஜி திட்டத்தில் பணி செய்த பயனாளிகளுக்கு 3 வாரங்களாக ஊதியம் வழங்கப்படவில்லையாம். இதைத் கண்டித்தும், உடனடியாக ஊதியம் வழங்க வலியுறுத்தியும் கிராம மக்கள் பெண்ணைவலம் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா். இதனால் கடலூா்-சித்தூா் சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த திருவெண்ணெய்நல்லூா் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் ரமேஷ் மற்றும் போலீஸாா் நிகழ்விடம் சென்று மறியலில் ஈடுபட்டவா்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். அப்போது, பணி செய்த திட்டப் பயனாளிகளுக்கு ஊதியத்தை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். இதையடுத்து கிராம மக்கள் சாலை மறியலை கைவிட்டு, கலைந்து சென்றனா்.
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