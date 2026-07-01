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தினப் பலன்கள்

மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (03.07.2026)

மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :3 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று குடும்ப நிம்மதி குறையக்கூடும். கணவன், மனைவிக்கிடையே மனம் வருந்தும்படியான நிலை ஏற்படும். வீடு வாகனங்களுக்கான செலவு கூடும். பிள்ளைகளுக்காக கூடுதலாக உழைக்க வேண்டி இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு, வெளிர் நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்: 5, 6

Summary

மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (03.07.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil

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