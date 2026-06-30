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இன்று தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டு வெற்றி பெறுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் மேன்மை உண்டாகும். எதிர்ப்புகள் விலகும். காரிய அனுகூலம் உண்டாகும். ஏதாவது மனகவலை இருக்கும். ராசிநாதன் புதன் சஞ்சாரத்தால் நன்மை உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை, ஊதா
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 4, 6
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (30.06.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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