Dinamani
/
தினப் பலன்கள்

மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (29.06.2026)

மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

News image
Updated On :29 ஜூன் 2026, 12:00 am IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று தனாதிபதி சந்திரன் சஞ்சாரத்தால் மன அமைதி குறையலாம். கூடுமானவரை பயணத்தை தவிர்ப்பது நன்மை தரும். எதிர்பார்த்த பணவரவு இருக்கும். புதிய நபர்களிடம் கவனமாக இருப்பது நன்மை தரும். உறவினர் உதவி கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு, அடர் நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்: 4, 6

Summary

மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (29.06.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (28.06.2026)

மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (28.06.2026)

மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (27.06.2026)

மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (27.06.2026)

இன்றைய ராசி பலன் (23.06.2026) - மிதுனம்

இன்றைய ராசி பலன் (23.06.2026) - மிதுனம்

இன்றைய ராசி பலன் (22.06.2026) - மிதுனம்

இன்றைய ராசி பலன் (22.06.2026) - மிதுனம்

விடியோக்கள்

நான் பச்சைக் குத்திய தொண்டன்: செல்லூர் ராஜூ ஆவேசம்! | ADMK |

நான் பச்சைக் குத்திய தொண்டன்: செல்லூர் ராஜூ ஆவேசம்! | ADMK |

லட்சுமிகாந்தன் கொலை வழக்கு – டிரைலர்!

லட்சுமிகாந்தன் கொலை வழக்கு – டிரைலர்!

வெளியானது விஜயம் படத்தின் டீசர்!

வெளியானது விஜயம் படத்தின் டீசர்!

பாஜகவில் அண்ணாமலைக்கு ஒத்துழைப்பு இருந்தது: வானதி சீனிவாசன் | Vanathi Srinivasan |

பாஜகவில் அண்ணாமலைக்கு ஒத்துழைப்பு இருந்தது: வானதி சீனிவாசன் | Vanathi Srinivasan |