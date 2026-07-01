மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (04.07.2026)

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இன்று வீண் செலவு ஏற்படும். காரியங்களில் தாமதம் உண்டாகும். உடற்சோர்வு மன சோர்வு வரலாம். மிகவும் வேண்டியவரை பிரிய நேரிடும். கண்மூடித்தனமாக எதையும் செய்யாமல் யோசித்து செய்வது நல்லது. தாய், தந்தையின் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
அதிர்ஷ்ட எண்: 9, 3
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (04.07.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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