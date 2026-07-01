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தினப் பலன்கள்

கும்பம் - இன்றைய ராசி பலன் (05.07.2026)

கும்பம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கும்பம் - கும்பம்

Updated On :5 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் மேல் அதிகாரிகளின் கெடுபிடிகளை சந்திக்க வேண்டி இருக்கும். குடும்பத்தில் திடீர் பிரச்சனைகள் தலைதூக்கலாம். கணவன், மனைவிக்கிடையே வாக்குவாதம், பிள்ளைகளின் செயல்களால் மனவருத்தம் போன்றவை ஏற்படலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெண்மை, பச்ச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 9

Summary

கும்பம் இன்றைய ராசி பலன் (05.07.2026) | Kumbam Rasipalan Today | Aquarius Horoscope Today Tamil

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