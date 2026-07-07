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கடகம் - இன்றைய ராசி பலன் (07.07.2026)

கடகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கடகம் - கடகம்

Updated On :7 ஜூலை 2026, 7:07 am IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று குடும்பத்தில் இருப்பவர்கள் அனுசரித்து செல்வதன் மூலம் எல்லா பிரச்சனைகளும் சரியாகும். கணவன் மனைவிக்கிடையே இருந்த மனஸ்தாபம் நீங்கும். பிள்ளைகளின் எதிர்கால நலனுக்காக முக்கிய பணிகளை மேற்கொள்வீர்கள். உறவினர்கள், அக்கம் பக்கத்தினரிடம் வீண் வாக்குவாதத்தை தவிர்ப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், வெள்ளை

அதிர்ஷ்ட எண்: 9, 3

Summary

கடகம் இன்றைய ராசி பலன் (07.07.2026) | Kadagam Rasipalan Today | Cancer Horoscope Today in Tamil

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