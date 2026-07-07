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தினப் பலன்கள்

மீனம் - இன்றைய ராசி பலன் (07.07.2026)

மீனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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மீனம் - மீனம்

Updated On :7 ஜூலை 2026, 7:10 am IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று வழக்கு விவகாரங்களில் தாமதமான போக்கு காணப்படும். நிர்பந்தமாக வெளியூர் பயணம் செல்ல நேரலாம். தொழில் வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத சிக்கல் ஏற்பட்டு பின்னர் சரியாகும். சரக்குகளை வாடிக்கையாளர்களுக்கு அனுப்பும்போது கவனம் தேவை. உத்தியோகத்தில் சரியாக முடிக்க வேண்டுமே என்ற கவலை உண்டாகும். சக ஊழியர்களிடம் கவனமாக பேசுவது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், வெள்ளை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 6, 9

Summary

மீனம் இன்றைய ராசி பலன் (07.07.2026) | Meenam Rasipalan Today | Pisces Horoscope Today Tamil

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