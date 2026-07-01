மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (10.07.2026)

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இன்று பணத்தட்டுப் பாடு நீங்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிலை உண்டாகும். அவசர முடிவுகள் எடுப்பதை தவிர்ப்பது நல்லது. மனதில் தைரியம் உண்டாகும். வீண்வாக்குவாதங்களால் பகையை வளர்த்துக் கொள்ளாமல் பார்த்துக் கொள்வது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
அதிர்ஷ்ட எண்: 4, 5
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (10.07.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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