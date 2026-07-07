மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (07.07.2026)

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இன்று வீண் அலைச்சல், தடை, தாமதம் உண்டாகும். மாணவர்களுக்கு கல்வி பற்றிய கவலை நீங்கும். பாடங்கள் படிப்பதில் வேகம் காட்டுவீர்கள். பாராட்டு கிடைக்கலாம். எதிர்ப்புகள் நீங்கும். தொழிற்போட்டிகள் குறையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, மஞ்சள்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 5, 7
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (07.07.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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