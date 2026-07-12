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தினப் பலன்கள்

விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (12.07.2026)

விருச்சிகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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விருச்சிகம் - விருச்சிகம்

Updated On :12 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவு உண்டாகும். பண கஷ்டம் குறையும். பக்குவமாக எடுத்து சொல்லி எதிரில் இருப்பவர்களை திருப்தியடையச் செய்வீர்கள். பல வழிகளிலும் ஏற்பட்ட தொல்லைகள் குறையும். ஆனால் எந்த ஒரு வேலையிலும் எச்சரிக்கையுடன் ஈடுபடுவது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், வெளிர் பச்சை, ஆரஞ்சு

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 6, 9

Summary

விருச்சிகம் இன்றைய ராசி பலன் (12.07.2026) | Viruchigam Rasipalan Today | Scorpio Horoscope Today in Tamil

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